Yakin zählt auf Monteiro und Duah – Itten und Seferovic nicht dabei

Murat Yakin lässt Miro Muheim zuhause. Der linke Aussenverteidiger gehört beim Hamburger SV in der 2. Bundesliga zum Stammpersonal. «Wir bevorzugen von Spieler, die in den höchsten Ligen spielen», so Yakin. Letztendlich habe es damit zu tun, dass er in der zweiten Liga spielt und andere Spieler bevorzugt wurden.