Laut Informationen von blue Sport bietet der Nati-Trainer Murat Yakin am Freitag ein «Monster-Kader» von über 40 Spielern auf. Grund: diverse Stars fehlen noch zum Aufgalopp. Steven Zuber ist auch wieder dabei.

Am Freitag um 11:00 Uhr gibt Nati-Trainer Murat Yakin in Lausanne seinen Kader für die EM 2024 in Deutschland bekannt.

Yakin wird ein Monster-Kader präsentieren. Laut Informationen von blue Sport dürften über 40 (!) Spieler auf seiner Liste sein. Der Verband hat bestätigt, dass es im Kader zu einem Cut kommen wird. Der Grund ist einfach: Zahlreiche unserer Nati-Stars sind rund ums Vorbereitungscamp in St. Gallen (ab dem 27. Mai) noch mit ihren Klubs im Einsatz. Goalie Gregor Kobel steht zum Beispiel mit dem BVB noch am 1. Juni im Champions-League-Final gegen Real Madrid. Noah Okafor und Fabian Schär müssen mit Milan und Newcastle gar noch für einen Show-Kick nach Australien.

Zuber vor Nati-Comeback

Die definitive 26-Mann-Kaderliste muss erst am 7. Juni bei der Uefa eingereicht werden. Um dennoch kompetitiv trainieren zu können, werden in St. Gallen Spieler einrücken, die im Normalfall nicht zur EM mitfahren dürften. Es würde nicht verwundern, wenn diese Spieler mehrheitlich aus dem Kreis der U21-Nationalmannschaft kommen würden. Die U21 hat keinen Zusammenzug und die Youngsters kriegen die Chance, sich zu zeigen und A-Nati-Luft zu schnuppern.

Einer, der mit Sicherheit nicht in die Reihe «Youngsters» oder «Sparring-Partner» gehört und laut Informationen von blue Sport auch im Aufgebot steht, ist Steven Zuber. Der 32-jährige offensive Mittelfeldspieler von AEK Athen war jahrelang fixer Bestandteil der Nati, zuletzt aber nicht mehr aufgeboten. Sein letzter Einsatz im Nati-Dress war beim 2:1-Mini-Sieg in Andorra im Juni 2023.

Zuber? Mit Sicherheit mehr als nur eine gute Alternative fürs 26-Mann-Kader. Er ist vorne variabel einsetzbar, hat Erfahrung und keine Angst vor grossen Namen und ist ein richtiger Turnierspieler: An der letzten EM 2021 wurde er mit vier Vorlagen Assist-König des Turniers, an der WM 2018 traf er beim 1:1 gegen Brasilien.

