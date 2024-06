«Ungarn ist der direkte Konkurrent der Nati» Wenn es den Ungaren läuft, kann die Mannschaft jedem wehtun. blue Sport Kommentator Marko Vucur schätzt ein und zweifelt nicht daran, dass zwischen Ungarn und der Schweiz ein Konkurrenzkampft herrschen wird. 13.06.2024

Zum EM-Auftakt trifft die Nati auf Ungarn. Eine Mannschaft, die man keinesfalls unterschätzen sollte. blue Sport Kommentator Marko Vucur durchleuchtet den ersten Gruppengegner der Schweiz.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

«Die Ungarn sind auf einem guten Weg zurück ins oberste Regal», so blue Sport Kommentator Marko Vucur in Anspielung auf die in den 50er-Jahren nahezu unschlagbaren Ungarn. Im Mittelfeld zieht Superstar Dominik Szoboszlai von Liverpool die Fäden. «Seine grösste Stärke ist sicher die abartig gute Schusstechnik. Passt man da eine Sekunde nicht auf, kann es ‹tätschä›. Die Mannschaft von Trainer Marco Rossi hat aber noch mehr zu bieten als Szoboszlai. «Wenn es den Ungarn läuft, können sie jedem Team weh tun.» Im Video oben siehst du die ganze Analyse.

