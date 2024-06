Eine Umfrage erhitzt die Gemüter in Deutschland

«Ich hoffe, nie wieder was von so einer Scheiss-Umfrage lesen zu müssen», sagt Julian Nagelsmann an der Medienkonferenz vor dem EM-Test gegen die Ukraine.

Hintergrund: In einer Befragung der WDR-Sendung «Sport Inside» gab jeder fünfte an, sich mehr weisse Spieler in der deutschen Nationalmannschaft zu wünschen.