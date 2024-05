Breel Emobol Keystone

Laut Informationen von blue Sport hat sich Breel Embolo am Wochenende einen Faserriss im Oberschenkel zugezogen. Das wird eng für die EM! Und Embolo ist nicht das einzige Sorgenkind in Yakins Reihen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Breel Embolo muss beim letzten Meisterschaftsspiel zwischen Monaco und Montpellier verletzt vom Platz.

Offenbar handelt es sich um eine Muskelfaserriss. Die Genesungszeit wird auf rund vier Wochen geschätzt.

Yakins Sturm-Sorgen für die EM werden dadurch immer akuter. Wen bietet er in der Offensive für das provisorische Kader auf? Mehr anzeigen

Monatelang dokterte Breel Embolo zuletzt an seinem Kreuzbandriss herum. Am letzten Wochenende konnte der Nati-Stürmer nun endlich wieder auflaufen. Doch die Freude über das Comeback währte nicht lange. In der ersten Halbzeit im Meisterschaftsspiel von Monaco gegen Montpellier (2:0) bleibt Embolo liegen und hält sich am Oberschenkel. Wenig später humpelt er vom Platz.

Wie blue Sport erfahren hat, handelt es sich bei der Verletzung um einen Muskelfaserriss im Oberschenkel. Voraussichtliche Genesungszeit: rund vier Wochen. Embolo wird voraussichtlich also erst zum Start der EM wieder auf dem Platz stehen. Die ganze Vorbereitung der Nati fällt ins Wasser.

Es fehlt an Torgefährlichkeit

Ob Yakin dennoch auf ihn setzt? Zwar sicherte der Nati-Trainer Embolo jüngst einen Stammplatz zu und lobte ihn als «unverzichtbaren» Spieler. Nach all den Verletzungen und dem Formstand von Embolo könnte Yakin diese Aussagen aber nochmal überdenken.

Die Frage ist: Wer soll dann die Tore für die Schweiz schiessen? Noah Okafor und Zeki Amdouni konnten ihre Torgefährlichkeit im Sturmzentrum zuletzt nicht wirklich unter Beweis stellen und blieben bei den Testspielen gegen Dänemark (0:0) und Irland (1:0) eher blass. Aus diesem Grund wurde YB's Joel Monteiro als mögliche Alternative gehandelt. Dessen Einbürgerung deshalb vom SFV forciert wurde. Zuletzt musste Monteiro jedoch wegen einer Knöchelverletzung passen.

Bekommt Kutesa nochmal eine Chance?

Die Spannung ist deshalb gross, wen Yakin am Freitag für das provisorische Kader in der Offensive bekannt gibt. Noah Okafor, Zeki Amdouni und Dan Ndoye werden mit Sicherheit dabei sein. Doch dann?

Auch Augsburg-Söldner Ruben Vargas musste am Wochenende verletzt vom Platz musste, seine Verletzung soll jedoch nicht so gravierend sein. Vielleicht bekommt deshalb auch Dereck Kutesa noch einmal eine Chance.

Yakin wird es auf alle Fälle nicht langweilig. Zumal auch auf anderen Positionen noch namhafte Ausfälle drohen. Fabian Schär leidet an einer Oberschenkelverletzung und wird diese Saison wohl nicht mehr für Newcastle auflaufen. Und auch Embolos Teamkollege Denis Zakaria klagt über muskuläre Probleme.

Die Uhr tickt. In einem Monat startet das EM-Abenteuer in Deutschland. Hoffentlich mit einem fitten Embolo.