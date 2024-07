Vorschau

51 Teams sind Teil der EM-Qualifikation, die in Liga A, B oder C eingeteilt werden. Diese Eingliederung ist abhängig von den Resultaten der UEFA Women's Nations League. Die Nati ist Teil der Liga B.

Die erst- und zweitplatzierten Teams in Liga A haben einen Startplatz auf sicher. Die Schweiz als Gastgeberin nimmt ebenfalls fix an der EM teil.

Die restlichen sieben (von ingesamt 16) Statplätze werden in zwei Play-off-Runden mit Hin- und Rückspiel vergeben. Die Dritt- und Viertplatzierten der Liga A treffen auf die drei Gruppensiegerinnen und die drei besten Gruppenzweiten der Liga C. Die Siegerinnen gehen in die zweite Play-off-Runde. Dort wird das definitive Ticket vergeben.

Die Gruppensiegerinnen und die zwei besten Zweiten der Gruppe B spielen gegen die restlichen Gruppenzweiten und die Drittplatzierten derselben Liga. Die Siegerinnen qualifizieren sich für die zweite Play-off-Runde.