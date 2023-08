11 Nati-Spieler haben schon gewechselt – diese 7 stehen auch vor einem Transfer

Denis Zakaria und Nico Elvedi sind nicht die einzigen heissen Transferkandidaten der Nati. Keystone

Zahlreiche Schweizer haben den Verein in diesem Sommer gewechselt. Bei weiteren Nati-Spielern zeichnet sich ebenfalls ein Transfer ab. Das Transferfenster in den Top-Ligen ist noch bis am 1. September offen. Wen zieht es in den letzten Wochen noch wohin? Wir machen den Check.

Yann Sommer, Granit Xhaka, Djibril Sow, Noah Okafor, Zeki Amdouni, Philipp Köhn, Cédric Zesiger, Haris Seferovic, Christian Fassnacht, Becir Omeragic, Dominik Schmid – eine ganze Elf aus Nati-Kickern hat in diesem Sommer den Klub bereits gewechselt.

Doch damit längst nicht genug. Bei weiteren Nationalspielern zeichnet sich ein Transfer in den nächsten Tagen oder Wochen ab. Wir analysieren die Situationen dieser und schätzen die Wahrscheinlichkeiten für einen Wechsel ein.

Alter 26 Wechsel nach England? Nico Elvedi

✍️ Klub: Borussia Mönchengladbach

Vertrag bis: 2024

Marktwert*: 18 Millionen Euro Mehr anzeigen

Gladbach hätte mit dem Innenverteidiger gerne verlängert, Elvedi soll dem Klub aber klargemacht haben, dass er nicht über 2024 hinaus bei den Fohlen bleiben wolle. Jetzt will ihn die Borussia verkaufen, um ein Jahr vor Vertragsende noch eine Ablöse zu erhalten. Premier-League-Klub Wolverhampton würde den 26-Jährigen gerne verpflichten, eine Einigung hat es aber noch nicht gegeben.

«Über Nico Elvedi wurde in den vergangenen zwei Wochen ja schon viel gesagt. Es gibt aber nach wie vor noch keine Entscheidung, sodass wir weiter abwarten müssen, was mit ihm passiert», wurde Nils Schmadtke, Sportdirektor Lizenz bei Gladbach, kürzlich vom «Kicker» zitiert. Kommt das richtige Angebot, dürfte Elvedi wechseln.

🔥🔥 Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 75 Prozent.

Alter 25 Valencia will ihn verkaufen Eray Cömert

✍️ Klub: FC Valencia

Vertrag bis: 2026

Marktwert*: 3,5 Millionen Euro Mehr anzeigen

Seit anderthalb Jahren spielt Eray Cömert bei Valencia. Zum unumstrittenen Stammspieler konnte sich der Ex-FCB-Profi bislang nicht entwickeln. Die Spanier würden den Verteidiger offenbar gerne verkaufen. «Eray Cömert möchte bei Valencia bleiben, aber er weiss, dass er in den Plänen von Trainer Ruben Baraja keine Rolle spielt», twitterte Germán Muñoz, Jornalist bei «El Chiringuito TV», am Montag. Der 25-Jährige soll mehrere Angebote haben. Gerüchten zufolge sollen neben spanischen Vereinen auch Ligue-1-Klub Nantes und Besiktas Istanbul interessiert sein.

🔥🔥 Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 75 Prozent.

🦇 INFO #ValenciaCF



🚨 Cömert sigue en la rampa de salida



👉 Al jugador le gustaría quedarse, pero sabe que no entra en los planes de Baraja



👀 El suizo tiene ofertas de España y del extranjero@elchiringuitotv https://t.co/KfXx7cbd99 — Germán Muñoz (@German_ml23) August 7, 2023

Alter 26 Wechsel zu Monaco vor Abschluss Denis Zakaria

✍️ Klub: Juventus Turin

Vertrag bis: 2026

Marktwert*: 18 Millionen Euro Mehr anzeigen

Dass Denis Zakaria bei Juventus Turin keine Zukunft mehr hat, ist längst klar. Lange war aber ungewiss, wohin es den Mittelfeldspieler in diesem Sommer ziehen wird. Neben mehreren Bundesliga-Klubs signalisierte auch West Ham Interesse. Nun scheint aber klar, dass es Zakaria in die Ligue 1 ziehen wird. Laut Transferreporter Nicolò Schira steht der 26-Jährige kurz vor dem Wechsel zur AS Monaco.

Da steht neu Adi Hütter an der Seitenlinie, der ein grosser Zakaria-Fan ist und den Schweizer schon bei YB und Gladbach coachte. Medienberichten zufolge sollen sich Juve und Monaco auf eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro geeinigt haben. Noch in dieser Woche soll der Medizincheck absolviert werden und Deal über die Bühne gebracht gehen.

🔥🔥🔥 Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 95 Prozent.

Denis #Zakaria is getting closer to #ASMonaco from #Juventus. Positive conference call between 2 clubs. Coach Hutter loves him since Gladbach’s times and pushing to convince him to join #Monaco. Ready 4-years contract. #transfers #ASM https://t.co/mOV22bUFux — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 4, 2023

Alter 21 Ausland statt FCB? Ardon Jashari

✍️ Klub: FC Luzern

Vertrag bis: 2026

Marktwert*: 7,5 Millionen Euro Mehr anzeigen

Der FC Basel wollte Jashari in diesem Sommer verpflichten und der Youngster eigentlich auch gerne zum FCB wechseln. Doch der FC Luzern liess Jashari nicht gehen. Mit der Begründung, dass man keinen Schlüsselspieler an einen Ligakonkurrenten abgeben will.

Ein Verkauf ins Ausland ist aber nach wie vor nicht vom Tisch. «Es gibt einige Klubs, die interessiert sind», sagte FCL-Sportchef Remo Meyer vorletzte Woche zu blue Sport. «Es kann noch viel passieren, das Transferfenster ist noch offen. Aber wir gehen davon aus, dass er ein weiteres Jahr bei uns bleibt.»

Nach dem Wechseltheater musste der 21-Jährige allerdings die Captainbinde abgeben, in den ersten fünf Pflichtspielen stand er nur einmal in der Startelf. Jashari äussert sich nicht mehr zu seinen Wechselabsichten, ein Transfer scheint aber weiter sehr gut möglich.

🔥🔥 Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 60 Prozent.

Alter 21 Platzt der Gladbach-Wechsel? Fabian Rieder

✍️ Klub: BSC Young Boys

Vertrag bis: 2025

Marktwert*: 15 Millionen Euro Mehr anzeigen

Es schien lange nur eine Frage der Zeit, bis Borussia Mönchengladbach Fabian Rieder als neuen Spieler vorstellen wird. Denn da steht neu mit Gerardo Seoano der Trainer an der Seitenlinie, der Rieder im Alter von 18 Jahren zu den YB-Profis holte. Und Rieder äusserte in Vergangenheit auch den Wunsch, mal in der Bundesliga spielen zu wollen.

Aber es ist immer noch nichts passiert. Weil Gladbach aktuell die finanziellen Mittel fehlen. «Fabian Rieder ist ein guter Spieler. Er kostet aber über zehn Millionen Euro. Das ist ein Brett, das wir nicht stemmen können. Dass der Spieler gut und interessant ist, dass wir uns mit ihm beschäftigt haben – ganz klar. Aber momentan ist an Fabian Rieder nicht zu denken», sagte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus Ende Juli dem «Kicker».

Vom Tisch ist der Rieder-Wechsel zu Gladbach aber nicht. Wenn die Borussia beispielsweise Elvedi verkaufen kann, wäre wieder Geld da, das in den YB-Youngster investiert werden könnte. Nach wie vor sind aber auch weitere Vereine aus den Top-5-Ligen am 21-Jährigen dran. Ein Verbleib in Bern wäre immer noch eine Überraschung.

🔥🔥🔥 Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 80 Prozent.

Alter 22 Wechsel zu Bologna schon fix? Dan Ndoye

✍️ Klub: FC Basel

Vertrag bis: 2026

Marktwert*: 3,5 Millionen Euro Mehr anzeigen

Ndoye dürfte Basel in den nächsten Tagen verlassen. Italienischen Medien zufolge haben sich die FCB-Verantwortlichen am Dienstag mit Vertretern des FC Bologna über den Transfer des Flügelstürmers geeinigt. Der 22-Jährige wird demnach zunächst für 2 Millionen Euro bis im kommenden Sommer verliehen, dann greift eine Kaufpflicht in Höhe von 8 Millionen Euro. Insgesamt sollen die Basler also 10 Millionen Euro kassieren.

Für Ndoye wäre es der zweite Anlauf im Ausland. 2020 wagte er den Schritt zu Nizza in die Ligue 1, konnte sich da aber nicht durchsetzen. In der Serie A soll es nun klappen. Auch für den FCB, der Flügelspieler erst vor einem Jahr für einen kleineren einstelligen Millionenbetrag übernahm, wäre es aus finanzieller Sicht ein guter Deal. Sportlich würde Ndoye in Basel aber eine grosse Lücke hinterlassen.

🔥🔥🔥 Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 95 Prozent.

Alter 24 Abschied aus Brighton Andi Zeqiri

✍️ Klub: Brighton & Hove Albion

Vertrag bis: 2024

Marktwert*: 3,5 Millionen Euro Mehr anzeigen

Weil der FC Basel die Kaufoption für Zeqiri nicht gezogen hat, kehrte der 24-Jährige erst einmal zu Stammklub Brighton & Hove Albion zurück. Da hat der Torjäger aber kaum eine Zukunft. «Andi wird den Verein verlassen», sagte Ismaël Piller von Zeqiris Berater-Agentur Gold-Kick kürzlich dem «Blick». Einen neuen Klub zu finden, sei kein Problem. Wichtig sei es aber, den richtigen auszuwählen. Konkretes Interesse gibt es offenbar aus der englischen Championship (zweithöchste Liga), Frankreich, Deutschland, Italien und der Türkei.

🔥🔥🔥 Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 95 Prozent.

*alle Marktwerte gemäss «Transfermarkt.ch»