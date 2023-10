Im August 2023 unterschrieb Kimbrough seinen ersten Profi-Vertrag. IMAGO/USA TODAY Network

Da'vian Kimbrough ist 13 Jahre jung und feierte am Sonntagabend sein Debüt als Profifussballer. Sein Auftritt geht in die Geschichtsbücher ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit 13 Jahren, 7 Monaten und 13 Tagen gab Da'vian Kimbrough sein Profi-Debüt in Amerikas zweithöchster Spielklasse.

Der im Februar 2010 geborene Stürmer wurde in der 87. Minute beim Spiel zwischen seines Sacramento FC und Las Vegas eingewechselt. Mehr anzeigen

Ist er der neue grosse Stern am internationalen Fussballhimmel? Da'vian Kimbrough ist erst 13-jährig und feierte am vergangenen Sonntagabend sein Profi-Debüt.

Der im Februar 2010 geborene Stürmer wurde beim Zweitliga-Spiel seines Sacramento FC gegen Las Vegas in der 87. Minute unter tosendem Applaus eingewechselt.

Drei Spielminuten, die in die Geschichtsbücher eingehen: Mit 13 Jahren, 7 Monaten und 13 Tagen ist er der jüngste Spieler, der in Amerika sein Profi-Debüt gibt. Sogleich darf sich der Mexikaner auch über seinen ersten Sieg freuen. Scramento gewinnt das Spiel 2:0. Bei den beiden Tore war Kimbrough nicht beteiligt.

Kimbrough schoss bei den U-Teams alles kurz und klein

Im August 2023 unterschrieb Kimbrough seinen Profi-Vertrag. «Er ist ein bemerkenswertes Talent, das sich seinem Traum, ein Spitzenspieler zu werden, verschrieben hat», sagte Klubboss Todd Dunivant damals über seinen Schützling. Kimbrough kam 2011 als Elfjähriger nach Sacramento, spielte aber gleich eine Altersklasse höher. In seiner ersten Saison erzielte er in 31 Spielen 27 Tore und führte das U13-Team zu 27 Siegen in Folge.

Vor seinem Profi-Debüt hinterliess der Angreifer in der U14 und U15 seine Spuren. In zwei Spielzeiten in der MLS NEXT-Liga erzielte er in 81 Spielen 61 Tore. «In den letzten zwei Jahren hat er sein enormes Potenzial unter Beweis gestellt. Unser Ziel ist es, ihn weiterhin zu unterstützen und ihm zu helfen, als Spieler und Mensch zu wachsen», erklärte Cheftrainer Mark Briggs.