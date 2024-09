Alexis Mac Allister brachte Argentinien gegen Chile kurz nach der Pause mit dem 1:0 auf Siegkurs. Keystone

Auch ohne ihren Superstar Lionel Messi setzt sich die argentinische Nationalmannschaft in der Qualifikation für die WM 2026 gegen Chile mit 3:0 deutlich durch.

SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen In der WM-Quali gewinnt Argentinien gegen Chile 3:0.

Die Tore schiessen Alexis Mac Allister, Julian Alvarez und Paulo Dybala.

Lionel Messi fehlte aufgrund einer Knöchelverletzung. Mehr anzeigen

Alexis Mac Allister vom FC Liverpool traf vor heimischem Publikum in Buenos Aires in der 48. Minute zur Führung. In der 84. Minute erhöhte Stürmer Julian Alvarez von Atlético Madrid zum 2:0, bevor Paulo Dybala vom AS Rom in der Nachspielzeit zum Endstand verwandelte. Messi lief im Estadio Monumental nicht auf, weil er weiterhin eine Knöchelverletzung auskuriert.

Weltmeister Argentinien führt die Tabelle in der Südamerika-Qualifikation für die WM in den USA, Kanada und Mexiko mit 18 Punkten nach sieben Spielen klar an. Am kommenden Dienstag trifft die Albiceleste in Barranquilla auf den Tabellendritten Kolumbien.

