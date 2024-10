Nati-Stürmerin Alayah Pilgrim will die Herzen der Schweizer Fans erobern. Imago

Neben der als Gastgeberin bereits für die Fussball-EM 2025 qualifizierten Schweiz stehen bereits acht weitere Teilnehmer fest. Seit dem 1. Oktober sind Tickets im Verkauf, die Nachfrage ist gross. Hier erfährst du alles, was du rund um das Turnier wissen musst.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Wann findet die EM 2025 statt?

Die Europameisterschaft der Frauen dauert vom 2. Juli 2025 bis am 27. Juli 2025.

Die Spielorte der EM 2025

Die Schweizer Nati eröffnet das Turnier am 2. Juli im St. Jakob-Park in Basel. 25 Tage später findet dort auch der Final statt. In sieben weiteren Städten finden Spiele statt: Bern (Wankdorf), Genf (Stade de Genève), Zürich (Letzigrund), St.Gallen (Kybunpark), Luzern (Swissporarena), Thun (Stockhorn Arena) und in Sion (Stade de Tourbillon).

Welche Länder nehmen an der EM teil?

Die Schweiz ist als Gastgeberland gesetzt. Das EM-Ticket gesichert haben sich bislang acht weitere Teams: Deutschland, Spanien, Frankreich, England, Italien, die Niederlande, Dänemark und Island. Die verbleibenden sieben Startplätze werden in zwei Playoff-Runden ermittelt, die Ende Oktober und Ende November ausgetragen werden.

Wie sieht der Turniermodus aus?

Seit 2017 nehmen jeweils 16 Teams an der EM teil. Gespielt wird in vier Vierergruppen, aus denen sich jeweils die ersten zwei für die Viertelfinals qualifizieren. Insgesamt werden 31 Partien ausgetragen.

Wann findet die Gruppen-Auslosung statt?

Die EM-Gruppen werden am 16. Dezember in Lausanne ausgelost. Die Schweiz ist in Topf 1 gesetzt und trifft in der Gruppenphase damit auf keines der drei bestklassierten Teilnehmer-Länder.

Gehört die Schweizer Nati zu den Favoriten?

Die Schweizer Nati hat die Gruppenphase an einer EM noch nie überstanden und gehört auf dem Papier nicht zu den Favoriten. Dennoch wird die Schweiz den Einzug ins Viertelfinale anstreben und das scheint auch absolut realistisch, da sie sich mit den Teams aus den Töpfen 3 und 4 auf Augenhöhe bewegen sollte. Hinzu kommt noch der nicht zu unterschätzende Heimvorteil. Schafft es die Schweizer Nati, zwei Teams hinter sich zu lassen, so ist der Einzug ins Viertelfinale perfekt. Und wie immer gilt: Wenn die Gruppenphase überstanden ist, dann ist alles möglich.

Wer sind Top-Favoriten auf den EM-Titel?

Die Top-Favoriten auf den EM-Titel sind die amtierenden Weltmeisterinnen aus Spanien. Auch England gehört dem Kreis der Top-Favoriten an, ihnen ist die Titelverteidigung allemal zuzutrauen. Frankreich und Rekord-Europameister Deutschland gehören im Frauen-Fussball ebenfalls zur Crème de la Crème. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Team aus diesem Quartett die EM gewinnt, ist sicherlich gross.

Wie komme ich an EM-Tickets?

Insgesamt stehen für das ganze Turnier 720'000 Tickets zur Verfügung. Der Vorverkauf hat am 1. Oktober begonnen. In einer ersten Phase werden 250'000 Tickets in den Umlauf gebracht. Um an Tickets zu gelangen, muss man sich auf der Uefa-Website registrieren.

Der Verkauf läuft ganz nach dem Motto: «S´het so lang s´het.» Zu lange warten sollte man also nicht, denn bereits sind viele Tickets vergriffen. «Bereits nach wenigen Stunden und zusammen mit dem gesponserten Vorverkauf von letzter Woche wurden über 120'000 Tickets verkauft», schreibt der SFV am Tag nach der Lancierung auf einer Website. 14 Spiele seien innert der ersten Stunde ausverkauft gewesen.

Nach der Endrundenauslosung am 16. Dezember in Lausanne stehen den Fans der 16 teilnehmenden Nationalmannschaften rund 120'000 zusätzliche Tickets zur Verfügung, und für diejenigen, die bis dahin keine Karten erwerben konnten, wird ab Frühjahr 2025 eine offizielle Ticket-Wiederverkaufsplattform zur Verfügung stehen.

Was kostet ein EM-Ticket?

Die Tickets sind deutlich günstiger als beim Turnier der Männer im vergangenen Sommer. In der günstigsten Kategorie kostet ein Ticket nur 25 Franken, für das Eröffnungsspiel und den Final 30 Franken. Die Tickets der höchsten Kategorie bewegen sich zwischen 40 und 90 Franken.

Besonderes Highlight: Tickets gelten am Spieltag ab jeder Schweizer Ortschaft für Hin- und Rückfahrt mit dem Öffentlichen Verkehr.

Was soll die Heim-EM in der Schweiz bewirken?

Nach der WM 1954 und der EM 2008 der Männer trägt die Schweiz zum ersten Mal ein grosses Frauen-Turnier aus. In erster Linie soll es ein grosses Fussball-Fest werden, bei dem sich die Schweiz im besten Licht zeigen kann.

Das Turnier soll aber auch dem hiesigen Frauen-Fussball einen Boost verleihen – und das nachhaltig. Es gibt dabei auch konkrete und messbare Ziele: Im Bereich Elitefussball will der SFV unter anderem das Interesse an der heimischen Women's Super League steigern und die Zuschauerzahlen bis 2027 verdoppeln. Im gleichen Zeitraum soll im Bereich Breitenfussball die Zahl der fussballspielenden Mädchen und Frauen in der Schweiz von knapp 40'000 auf 80'000 und die Zahl der Funktionärinnen von 2500 auf 5000 erhöht werden. Auch die Anzahl Frauen in Entscheidungspositionen in der Schweizer Fussballlandschaft will der SFV verdoppeln. Verschiedene Projekte sollen dazu beitragen, dass die hochgesteckten Ziele auch erreicht werden.

Das könnte dich auch interessieren

Daube: «Alles richtig gemacht, der Ticketverkauf ist richtig gut angelaufen» Marion Daube, Direktorin Frauenfussball, freut sich über den erfolgreichen Start des Ticketverkaufs anlässlich der Heim-EM 2025. Die in einer ersten Phase zur Verfügung stehenden Tickets für den Halbfinal und Final seien bereits nach wenigen Stunden fast ausverkauft. 01.10.2024

Lehmann: «Die Schweiz ist schön, auch wenn man es jetzt nicht sieht» Kathrin Lehmann blickt auf eine einzigartige Karriere zurück. Die 44-Jährige war sowohl in der Eishockey- als auch in der Fussball-Nati aufgelaufen. Auf dem Jungfraujoch stellt sie sich anlässlich der Lancierung des Ticketverkaufs für die EM 2025 zwischen die Pfosten. Die Vorfreude auf die EM ist gross. 01.10.2024

Hier zeigt Kathrin Lehmann in 3454 m Höhe eine Glanzparade 01.10.2024