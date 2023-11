Serbien geriet wie hier Sasa Lukic (Nr. 22) gegen Bulgarien nur in einzelnen Szenen ins Schlittern Keystone

Die ersten vier Gruppen beendeten am Sonntag die Qualifikation für die Fussball-EM nächsten Sommer in Deutschland. Serbien sicherte sich dabei die Teilnahme.

Serbien sicherte sich den 2. Schlussrang in der Gruppe G mit einem 2:2 gegen Bulgarien. Die Mannschaft von Trainer Dragan Stojkovic verwies Montenegro auf den 3. Platz. Die Serben, vor einem halben Jahrhundert zweimal EM-Finalist (als Jugoslawien), hätten sich auch eine Niederlage leisten können, da die Montenegriner gegen Gruppensieger Ungarn trotz einer 1:0-Führung mit 1:3 verloren. Ungarn sicherte sich ungeschlagen den Gruppensieg.

Richtig eng wurde es für die Serben am letzten Spieltag nicht mehr. Zwar gerieten sie in der 69. Minute gegen Bulgarien 1:2 in Rückstand; genau zu dem Zeitpunkt realisierte aber in Budapest der Magyar Dominik Szoboszlai mit Goals in der 66. und 68. Minute die Wende vom 0:1 zum 2:1 gegen Montenegro. Der 23-jährige Szoboszlai eroberte sich diese Saison einen Stammplatz im Mittelfeld des FC Liverpool; vorher spielte er für RB Leipzig zwei Jahre lang in der Bundesliga.

sda