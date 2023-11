Yakin spricht über den Tod seiner Mutter und erklärt, weshalb er Sow zu Hause lässt

Die Schweizer Nati bestreitet ab kommender Woche ihre letzten drei EM-Qualifikationsspiele. Murat Yakin gibt den Kader bekannt und spricht auch über den Tod seiner Mutter.

Die Schweizer Nationalmannschaft geht mit einem im Vergleich zum letzten Zusammenzug leicht angepassten Kader ins Finale der EM-Qualifikation. Wieder mit dabei sind Noah Okafor und Ruben Vargas.

Neben Okafor und Vargas kehrt auch Nico Elvedi nach seiner verletzungsbedingten Absenz im Oktober in den Kreis der Nationalmannschaft zurück. Zudem erhielten die beiden YB-Spieler Loris Benito (zum ersten Mal seit der EM 2021) und Filip Ugrinic ein Aufgebot für das 24 Spieler umfassende Team. Ugrinic hatte seinem ersten Aufgebot im September wegen einer Verletzung nicht Folge leisten können. Nicht mehr berücksichtigt wurden Djibril Sow, Jordan Lotomba, Cedric Itten und Uran Bislimi.

«So hatte es leider keinen Platz mehr gehabt für ihn»

Zumindest die Nicht-Nomination von Sow kommt überraschend, ist der 41-fache Nati-Spieler doch schon länger Stammgast in der Nati. Yakin begründet den Entscheid damit, dass in der Verteidigung mit Manuel Akanji und Ricardo Rodriguez zwei Spieler nicht gänzlich fit seien und er deshalb auf diesen Positionen einen Backup mehr im Kader haben wollte, ebenso in der Offensive, wo er sich mehr Flexibilität erhofft. «So hatte es leider keinen Platz mehr gehabt für ihn», sagt Yakin.

Auf die Schweizer Nationalmannschaft um Trainer Murat Yakin, der den Verlust seiner am Montag verstorbenen Mutter unter schwierigen Bedingungen verarbeiten muss, wartet ein Mammutprogramm. Es sei eine schwierige Phase für ihn. Der Fokus sei jedoch den Spielen gewidmet. «In unserer Kultur ist die Mutter-Figur sehr wichtig. Sie war auch ein Fussball-Fan. Ich bin sehr dankbar, was ich von ihr gelernt habe.»

Am Montag findet in Basel der Zusammenzug statt, bevor es am Tag darauf nach Ungarn geht, wo am Mittwoch in der Nähe von Budapest das verschobene Spiel gegen Israel nachgeholt wird. Am Donnerstag folgt der Rückflug nach Basel. Der dortige Match gegen Kosovo findet am Samstag statt. Der Abschluss der EM-Qualifikation folgt am Dienstag in Bukarest gegen Rumänien.

Wie sehr die Schweiz in diesen Partien noch unter Zugzwang sein wird, lässt sich nicht abschätzen. Unter Umständen schaffte Yakins Truppe bereits am Mittwoch mit einem Sieg gegen Israel die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. Dafür müssten die Israeli am Sonntag in Kosovo bei ihrem ersten von vier Spielen in zehn Tagen verlieren.

Mehr Infos zum Nati-Aufgebot und Yakins Trauer im Ticker