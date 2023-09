Das Schweizer Nationalteam der Frauen ist zum ersten Mal seit der WM im August wieder im Einsatz. In der neu geschaffenen Nations League trifft man am Freitag in St. Gallen auf Italien. Die Partie gibt's hier ab 19.30 Uhr im Ticker.

Das Spiel live mit blue TV schauen

live UEFA Nations League Frauen: Schweiz - Italien Fr 22.09. 19:10 - 21:45 ∙ SRF zwei ∙ 155 Min Mit tv.blue.ch anschauen tv.blue.ch



Live-Ticker