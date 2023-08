Mann des Spiels: Dani Olmo schoss RB Leipzig mit drei Toren zum Sieg im deutschen Supercup Keystone

Cupsieger RB Leipzig gewinnt den deutschen Supercup gegen den Meister Bayern München 3:0. Der Spanier Dani Olmo erzielt alle Tore.

Auch im Dress von Bayern München bleibt Harry Kane vorerst ohne Titel. Beim Debüt des Starstürmers setzt es für den Serienmeister eine 0:3-Klatsche ab. Der Königstransfer Kane kam für die letzte halbe Stunde ins Spiel, sah aber nur noch den dritten Treffer von Dani Olmo, einen sicher verwandelten Handspenalty.

Die Zeiten dürften in Bayern damit noch eine Weile unruhig bleiben. Vor 75'000 Zuschauern in der ausverkauften Münchner Arena waren die Leipziger die reifere und besser eingespielte Mannschaft. So gab es statt dem Kane-Hype die Olmo-Show.

Bayerns Trainer Thomas Tuchel hatte beim TV-Sender Sat1 von einem «Statement» auf dem Transfermarkt gesprochen. «Harry hat das gewisse Etwas, und das wird er hoffentlich unter Beweis stellen.» Das Statement legten dann aber die Sachsen ab, die nach zwei Cupsiegen in Folge ihren dritten nationalen Titel holten. Bereits in der 3. Minute und dann kurz vor der Pause traf Olmo zweimal. Dazwischen und danach waren die Bayern zwar spielbestimmend, aber zu wenig präzise und zielstrebig. Auf Tuchel und Kane wartet noch einige Arbeit.

sda