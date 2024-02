Gregor Kobel fällt weiter aus Keystone

Borussia Dortmund muss im Spiel gegen Hoffenheim erneut auf Gregor Kobel verzichten. Der Schweizer Nationalgoalie fehlt dem Tabellenvierten der Bundesliga aufgrund einer Muskelverletzung.

Kobel hatte vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag in Eindhoven beim Aufwärmen über Probleme geklagt und war kurzfristig ausgefallen. Wie lange der 26-Jährige nicht zur Verfügung steht, bleibt laut Trainer Edin Terzic vorerst offen: «Wir müssen abwarten, wie es sich in der kommenden Woche entwickelt.»

SDA