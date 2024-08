Der FC Barcelona muss vorderhand ohne Innenverteidiger Andreas Christensen auskommen. Der 28-jährige Däne leidet an einer Entzündung der linken Achillessehne.

Dies teilte der FC Barcelona mit, ohne die Dauer seiner Absenz zu nennen. Spanische Medien rechnen mit einer Ausfallzeit von bis zu zwei Monaten.

Damit dürfte Christensen mit Dänemark auch die beiden Nations-League-Spiele gegen die Schweiz verpassen. Am 5. September spielt die SFV-Auswahl in Kopenhagen, das «Rückspiel» folgt am 15. Oktober in St. Gallen.

