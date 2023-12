Dan Ndoye schiesst Inter in der Verlängerung aus der Coppa

Grenzenloser Jubel bei Bologna nach dem Tor von Dan Ndoye in der 116. Minute. KEYSTONE

Der FC Bologna eliminiert Inter Mailand im Achtelfinale der Coppa Italia. In der Verlängerung ist es der Schweizer Dan Ndoye, welcher mit seinem Tor zum Matchwinner wird.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Inter Mailand verliert im Achtelfinale des italienischen Pokals gegen den FC Bologna.

Während Yann Sommer bei Inter auf der Bank sitzt, spielen bei Bologna zwei Schweizer eine wichtige Rolle: Michel Aebischer führt das Team als Captain an, Dan Ndoye gelingt in der Verlängerung das entscheidende Tor. Mehr anzeigen

Bei Inter Mailand kriegt Yann Sommer im italienischen Pokal eine wohlverdiente Pause. Der Schweizer wird durch Emil Audero ersetzt und sieht von der Bank, wie zwischen seinem Inter und dem FC Bologna in der regulären Spielzeit keine Tore fallen. Die beste Chance dazu vergibt Stürmer-Star Lautaro Martinez, welcher vom Penalty-Punkt aber an Federico Ravaglia scheitert. Kaum läuft die Verlängerung, klingelt es im Kasten von Bologna doch noch: Carlos Augusto trifft in der 92. Minute per Kopf zur Führung für den Leader der Serie A.

Doch Bologna, angeführt vom Schweizer Captain Michel Aebischer, steckt nicht auf. In der 112. Spielminute trifft Sam Beukema zum Ausgleich. Ausgerechnet Sommer-Ersatz Audero macht dabei keine gute Figur, indem er eine Ecke unterläuft. Es ist aber noch nicht der Schlusspunkt, unter die Partie. Denn Joshua Zirkzee schickt Dan Ndoye in der 116. Spielminute auf die Reise. Der schnelle Schweizer ist auf und davon, bleibt vor dem Tor eiskalt und lupft den Ball gekonnt über den herausstürmenden Torhüter Audero.

Bologna steht damit im Viertelfinale der Coppa Italia. Für Inter hingegen, kommt das Aus einer herben Enttäuschung gleich. Noch in der letzten Saison holte Inter das Double aus Meisterschaft und Pokal.