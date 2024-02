Lionel Messi und Cristiano Ronaldo verzauberten in LaLiga die Fussballwelt. imago images/PanoramiC

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind die grössten Fussballer der letzten Jahre. Zum Februar-Anfang hätten die Superstars aufeinander treffen sollen, nun vermiest eine News das Giganten-Duell.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Klubs von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo, Al Nassr und Inter Miami, treffen am 1. Februar in einem Testspiel aufeinander.

Das letzte Pflichtspiel zwischen Messi und Ronaldo war im Dezember 2020, als der Portugiese mit Juventus Turin den FC Barcelona beim 3:0-Sieg der Alten Dame mit zwei Toren abschoss.

Zum Leidwesen aller Fussball-Fans: Zum Wiedersehen zwischen Ronaldo und Messi kommt es nicht. CR7 fällt verletzt aus. Mehr anzeigen

Die Herzen der Fussball-Romantiker schlagen schneller, wenn Lionel Messi und Cristiano Ronaldo aufeinander treffen. Das letzte Pflichtspiel-Duell der Giganten ist auf den 8. Dezember 2020 zurückzuführen. CR7, damals bei Juventus Turin, schoss Messis Barcelona in der Gruppenphase der Champions League (3:0) mit einem Doppelpack ab. Beim Testspiel im Januar 2023 zwischen Riyadh All-Stars und PSG (4:5) tat Ronaldo wieder dasselbe und traf doppelt, Messi buchte einen Treffer.

Seither war der Puls tiefer, ehe dieser zu Beginn des Jahres wieder in die Höhe schoss: Inter Miami und Al Nassr verkündeten, dass sie ein Testspiel bestreiten werden. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo treffen am 1. Februar (womöglich ein letztes Mal) aufeinander! Die Herzen und Popcorn-Maschienen liefen heiss.

Ein Tag vor dem Duell crasht eine News die Popcorn-Party. «Wir werden Ronaldo gegen Messi nicht sehen», sagt Al-Nassr-Coach Luis Castro am Mittwoch. Cristiano Ronaldo verletzte sich Mitte Januar und wird beim Spiel nicht mit dabei sein. «Er ist in der letzten Phase seiner Reha, bevor er sich wieder dem Team anschliessen kann.» Somit fällt das Aufeinandertreffen der attraktivsten Fussballer der letzten Jahre ins Wasser.

Duell platze schon im vergangenen Juli

Schon im Juli 2023 schien es zu einem Spiel zwischen Ronaldo und Messi zu kommen. PSG (ehemaliger Arbeitgeber von Messi) bestritt gegen Al-Nassr ein Testspiel, doch wenige Tage zuvor wechselte der argentinische Zauberfloh zu Miami. Ronaldo stand bei der Nullnummer gegen den französischen Meister ohne seinen Widersacher auf dem Platz.

Nun tauschen die beiden die Rollen und Messi muss ran an die Säcke. Für Inter Miami ist die Reise zu Al Nassr nach Saudi-Arabien Teil der Saisonvorbereitungen. Zwei Wochen darauf bestreiten die Amerikaner ein weiteres Testspiel gegen Messis Jugendverein Newell’s Old Boys, ehe die Major Soccer League am 22. Februar (Schweizer Zeit) startet.