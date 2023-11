Murat Yakin und Manuel Akanji stehen den Medien Red und Antwort. Keystone

Mit einem Sieg gegen Israel könnte sich die Schweizer Nati das Ticket für die EM 2024 schon am Mittwochabend sichern. Murat Yakin und Manuel Akanji sind am Tag vor dem Spiel positiv gestimmt.

Die politische Lage des Nati-Gegners, das Theater um Ardon Jashari, das vermeintlich angespannte Verhältnis zwischen Trainer und Spieler – vor den entscheidenden Spieler in der EM-Qualifikation gibt es rund um die Nationalmannschaft mal wieder viele Nebenschauplätze.

Murat Yakin will sich aber aufs Sportliche konzentrieren. Zu Jashari, der darauf verzichtet, für die U21-Nati aufzulaufen, gibt es vom Nati-Coach am Dienstag keinen Kommentar. Auf Fragen der Reporter zum Thema Nahost-Konflikt und der traurigen Situation, in der sich Israel gerade befindet, antwortet Yakin nur kurz: «Das ist alles sehr emotional diese Woche, auch für mich persönlich. Wir wollen uns auf den Fussball konzentrieren und unseren Fans eine Freude bereiten.»

Logisch, denn es steht viel auf dem Spiel für die Nati. Mit einem Sieg im ungarischen Felcsút, wo das «Auswärtsspiel» gegen Israel am Mittwoch ausgetragen wird, könnte sich die Schweiz vorzeitig für die EM 2024 qualifizieren. Israel braucht nach der Niederlage am Sonntag im Kosovo zwingend einen Sieg. «Morgen wird Israel kommen müssen, sie brauchen die Punkte. Das wird uns viel Platz geben», sagt Yakin, der unbedingt einen Sieg einfahren will: «Wir wollen morgen den Sack zumachen.»

Auch bei Abwehrboss Manuel Akanji liegt der Fokus voll auf dem Spiel gegen Israel. Von einem Zwist zwischen Spielern und Trainer will der ManCity-Verteidiger nichts wissen. «Ich weiss nicht genau, was alles geschrieben wurde. Ich bin hier, um mich auf meine Leistung zu konzentrieren und damit sich das Team für die EM qualifiziert», sagt er.

Sommer spielt gegen Israel, Kobel gegen Kosovo

Im letzten Spiel gab es zuhause gegen Belarus ein enttäuschendes 3:3. Ein Abwehrproblem habe die Nati aber nicht, meint Akanji. «Ich glaube immer noch, dass wir defensiv gut sind, auch wenn die letzten Spiele einen anderen Eindruck hinterlassen haben», sagt er. «Wir haben die Fehler analysiert und werden hoffentlich zu Null spielen.»

Bleibt die Frage, wer im Tor stehen wird. Nach dem Belarus-Spiel hatte Yakin angedeutet, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass es zwischen den Pfosten einen Wechsel geben könnte. Und tatsächlich kriegt Gregor Kobel in dieser Woche seine Chance. Allerdings nicht gegen Israel, da wird Yann Sommer das Tor hüten. Kobel darf dann am Samstag gegen Kosovo ran.

