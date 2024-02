Wer hat geglänzt, wer fiel ab? Hier eine Auswahl der Schweizer Spieler im Ausland.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Erzielt sein erstes Bundesligator Granit Xhaka

Leverkusen und Xhaka sind weiterhin unaufhaltbar. Beim 2:1-Sieg des Bundesliga-Leaders über Mainz schiesst Nati-Captain Granit Xhaka seine Farben in der 3. Minute sehenswert in Führung. Der Mittelfeldstratege haut den Ball mit seinem linken Fuss in die weite rechte Ecke. Sein darauffolgender Jubel sorgt dann bei Coach Xabi Alonso und dem medizinischen Staff für Unsicherheit. Xhaka täuscht erst eine Verletzung vor, ehe Alonso den Scherz als solchen entschlüsselt.

Augsburg Brandgefährlicher Freistoss kurz vor Seitenwechsel Ruben Vargas

Der Offensivspieler spielt bei Augsburg von Beginn weg. In der 23. Minute sieht Vargas wegen eines unnötigen Foulspiels Gelb. Er räumt seinen Gegenspieler ab – ohne Chance auf den Ball. In der Folge fällt der Nati-Spieler mit seinen Akzenten in der Offensive auf. Kurz vor dem Pausenpfiff tritt Vargas einen gefährlichen Freistoss – der Freiburger Keeper kann den Schuss grade noch aus der linken Ecke kratzen. Vargas bleibt ohne Tor und Assist, sichert sich mit Augsburg dank eines 2:1-Sieges gegen Freiburg drei Punkte.

Mainz 05 Nati-Verteidiger mit Köpfchen Silvan Widmer

Der Mainz-Captain gibt unter Bo Henriksen sein Startelfdebüt. Die Startphase gegen Leader Leverkusen hat es in sich. Erst geraten die Mainzer mit 0:1 in Rücklage, nur vier Minuten später gleichen die Gäste aus. Silvan Widmer wird bei einem Freistoss direkt angespielt und legt den Ball mit dem Kopf auf Mitspieler Kohr zurück, der das 1:1 erzielt. Widmer hat nach 60 Minuten Feierabend. In der Endabrechnung geht die Partie mit 1:2 verloren.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

ManCity Zittersieg in Bournemouth Manuel Akanji

Manchester City erkämpft sich gegen Bournemouth einen 1:0-Sieg. Der englische Meister muss lange um den Sieg zittern, dies, weil Bournemouth nach dem Treffer von Phil Foden ordentlich Dampf macht. Akanji und Co. halten aber die Null und nehmen die drei Punkte mit nach Hause.

Newcastle Arsenal schenkt Newcastle vier Buden ein Fabian Schär

Newcastle und Fabian Schär kommen gegen Arsenal mächtig unter die Räder. Der englische Vizemeister weist die Magpies mit 4:1 in die Schranken. Ein gebrauchter Arbeitstag für Nati-Verteidiger Schär.

Burnley Muss nach 37 Minuten runter Zeki Amdouni

Bei der 0:3-Klatsche von Burnley gegen Crystal Palace spielt Zeki Amdouni von Beginn weg und muss nach 37. Minuten bereits runter. Der Nati-Stürmer fällt der taktischen Umstellung wegen einer Roten Karte von Teamkollege Brownhill zum Opfer.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Ein weiteres Mal zu null Yann Sommer

Der Nati-Keeper schwebt mit Inter Mailand auf Wolke sieben. In der Liga sind die Nerazzurri mit neun Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger als Verfolger Juventus Turin auf Titelkurs. Beim 4:0 gegen Lecce hat Yann Sommer einen ruhigen Abend und spielt das 15. Mal zu null – im 24. Ligaspiel.

Bologna Gefeierter Torschütze Remo Freuler

Der Nati-Spieler überzeugt beim 2:0-Sieg von Bologna gegen Verona mit einem Tor. Bei seinem ersten Saisontreffer für Bologna zeigt der 31-Jährige die Qualitäten eines Stürmers und vollstreckt eine Hereingabe von Kollege Fabbian per Direktabnahme.

Remo Freuler erzielt sein erstes Saisontor In der Serie A gewinnt Bologna gegen Hellas Verona mit 2:0. Remo Freuler erzielt den zweiten Treffer. 23.02.2024

🇪🇸 LaLiga

Sevilla Späte Niederlage gegen Real Djibril Sow

Djibril Sow spielt gegen Real Madrid von Beginn weg. Lange, lange können die Andalusier das 0:0 gegen die Königlichen halten. Der Druck der Madrilenen nimmt aber mit fortlaufender Spieldauer zu. In der 80. Minute sticht Edeljoker Luka Modric ins Herz von Sow und Co. In der achten Minute der Nachspielzeit wird der Nati-Spieler wegen eines Fouls an Toni Kroos mit Gelb verwarnt. Sevilla reist nach der 0:1-Niederlage ohne Punkte aus Madrid ab.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco 90 Minuten auf der Bank Philipp Köhn

Monaco-Coach Adi Hütter setzte den Schweizer Goalie beim 3:2-Sieg gegen Lens auf die Bank. Köhn kassierte in der Woche zuvor gegen Toulouse ein faules Ei und muss vorerst auf der Bank Platz nehmen. Ob sich der 25-Jährige seinen Stammplatz zurückholt, ist ungewiss.

AS Monaco Kollege nutzt Traumpass nicht vollends aus Denis Zakaria

Zakaria spielt gegen Lens durch. Der Mittelfeldregisseur lanciert in der 6. Minute Stürmer Ben Yedder mit einem tödlichen Pass in die Tiefe. Sein Kollege scheitert aber am Schlussmann. Zakaria ist bei den Toren nicht direkt beteiligt. Monaco gewinnt 3:2.

Lens – Monaco 2:3 Ligue 1, 23. Spieltag, Saison 2023/24 25.02.2024

Toulouse Kommt von der Bank und trifft Vincent Sierro

Vincent Sierro weiss bei Toulouse zu überzeugen. Beim 3:1-Sieg gegen Lille wird der ehemalige YB-Spieler in der 46. Minute eingewechselt und sticht in der 60. Minute als Penaltyschütze. Er trifft in der Liga zum zweiten Mal in Folge.

🇺🇸 Major League Soccer

Chicago Fire Hat beim 1:0 seine Füsse im Spiel Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri führt sein Chicago Fire als Captain auf den Platz. Der Nati-Spieler hat beim 2:2 gegen Philadelphia einen wesentlichen Anteil am Führungstreffer Chicagos. Shaqiri spielt den Ball zu Fabian Herbers, der den Ball noch leicht touchiert und zu Torschütze Brian Gutierrez weiterleitet. Nach 70 Minuten ist für Shaqiri Schluss.

Chicago Fire Satter Schuss in der 82. Minute Maren Haile-Selassie

Haile-Selassie spielt für Chicago Fire durch. Der 24-Jährige feuert in der 82. Minute einen gefährlichen Schuss auf den gegnerischen Kasten ab. Der Ball wird vom Keeper klatschen gelassen und bleibt heiss, ehe Herbers das zwischenzeitliche 2:1 gegen Philadelphia verbucht.

St. Louis CITY Überzeugt mit starken Reaktionen Roman Bürki

Überzeugt beim 1:1 gegen Real Salt Lake mit starken Paraden. In der 23. Minute kommt ein Gegenspieler alleine vor Bürki zum Abschluss. Der einstige Nati-Keeper ist blitzschnell unten und bewahrt sein Team bärenstark vor dem Rückstand. Kurz vor Anbruch der Schlussviertelstunde ist Bürki wieder in ein Eins-gegen-eins verstrickt, bei dem er sich schliesslich geschlagen geben muss.

🇦🇹 Bundesliga

Sturm Graz Fliegt nach einer Stunde vom Platz Gregory Wüthrich

Fliegt mit Direkt-Rot vom Platz. Beim Stand von 2:0 seiner Grazer gegen WSG Tirol packt der 29-jährige Verteidiger eine unfreiwillige Notbremse aus. Wüthrich gerät beim Sprintduell ins Stolpern, trifft den Gegenspieler am Bein und bringt ihn so ausserhalb der Strafraumgrenze entscheidend zu Fall. Der Platzverweis bleibt unbestraft, Graz siegt mit 2:0 und festigt Rang zwei in der Bundesliga.

🇬🇷 Super League 1

AEK Athen Trifft für den Spitzenreiter Steven Zuber

Steven Zuber fliegt mit AEK Athen zurzeit hoch. Das Team steht in der griechischen Liga zuoberst und gewinnt die Partie gegen Lamia mit 3:1. Zuber macht mit seinem Kopfballtreffer zum 3:0 in der 63. Minute den Deckel drauf. Es ist das sechste Tor des 32-Jährigen in der laufenden Saison. Mit AEK ist Zuber seit 18 Ligaspielen ungeschlagen.

🇦🇪 UAE Pro League

Al-Wasl Verbucht einen Assist Haris Seferovic

Seferovic spielt durch und überzeugt in der 38. Minute mit einem Assist. Der Stürmer spielt einen Ball passgenau zu seinem Kollegen in den Rückraum des Strafraums. Al Wasl gewinnt die Partie gegen den Emirates Club mit 2:0 und steht nach wie vor an der Tabellenspitze.