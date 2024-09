Am Ende hatten die Amerikanerinnen gegen Deutschland an der U20-WM der Juniorinnen knapp die Nase vorn Keystone

An der Fussball-WM der U20-Juniorinnen in Kolumbien gewinnen die USA den Viertelfinal gegen Deutschland in extremis mit 3:1 im Penaltyschiessen.

Die deutschen Juniorinnen gingen in der 92. Minute 2:0 in Führung, kassierten jedoch in der achten und neunten Minute der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich.

Deutschland und die USA sind mit je drei Titelgewinnen Rekordweltmeisterinnen an U20-Turnieren der Frauen.

In den Halbfinals kommt es zu den Duellen Japan – Niederlande und USA – Nordkorea. Die Nordkoreanerinnen eliminierten im Viertelfinal Brasilien mit 1:0; die Niederlande gewann gegen Gastgeber Kolumbien nach einem 2:2 mit 3:0 im Penaltyschiessen.

sda