Fringer: «Aus Schweizer Sicht eine Top-Auslosung» Die Schweiz trifft an der EM 2024 in Deutschland auf den Gastgeber. Die Gruppe A wird durch Schottland und Ungarn komplettiert. Die Einschätzung von blue Sport Experte und Ex-Nati-Coach Rolf Fringer. 02.12.2023

Die Schweiz trifft an der EM 2024 in Deutschland auf den Gastgeber. Die Gruppe A wird durch Schottland und Ungarn komplettiert. Die Einschätzung von blue Sport Experte und Ex-Nati-Coach Rolf Fringer.

Das sagt Rolf Fringer über ...

... die Gruppe mit Deutschland, Ungarn und Schottland:

«Die erste Reaktion: Super! Das sind spannende und gute Gegner. Mit Gastgeber Deutschland – das ist eine Wunschlösung. Wir sind mit allen Mannschaften auf Augenhöhe. Und für die Fans ist es schön, dass es auch mal andere Gegner sind als sonst. Aus Schweizer Sicht ist es eine Top-Auslosung.»

... die Probleme bei Gastgeber Deutschland:

«Man darf nicht meinen, dass sie auch an der EM in der Form sind, in der sie im Herbst waren. Sie werden eine Klasse besser sein. Schlechter ist auch gar nicht möglich. Die Deutschen zuhause ... das wird unheimlich schwierig. Aber gegen den Gastgeber zu spielen, ist auch eine Ehre für die Schweiz.»

... die Gegner Ungarn und Schottland:

«Sie haben eine gute Generation und wurden in den letzten Jahren immer stärker. In der Qualifikation blieb Ungarn ungeschlagen und holte den Gruppensieg. Und die Schotten haben ein grosses Herz, da musst du 90 Minuten lang rennen. In der Quali konnten sie Spanien schlagen. Das sind beides gute Mannschaften, aber die Schweiz ist auf Augenhöhe. Das kann eine erfolgreiche EM werden für die Nati.»

... die Stärke der Gruppe:

«Ich glaube nicht, dass es viel stärkere Gegner gibt. Es sind alle ähnlich stark. Auch die Schotten und die Ungarn muss man erst mal schlagen. Und wenn es drauf ankommt, wird auch Deutschland wieder stärker sein als zuletzt. Ich finde es eine super Gruppe.»