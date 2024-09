Kein Sieger im umkämpften Spiel zwischen der Niederlande und Deutschland. Bild: Imago

Die Niederlande und Deutschland teilen mit einem 2:2 im Topspiel der Nations League vom Dienstag die Punkte. Harry Kane führt England in seinem 100. Länderspiel als Doppeltorschütze zum Sieg.

Zwei Monate nach Deutschlands bitterem Viertelfinal-Aus gegen Spanien an der Heim-EM und dem Halbfinal-Aus der Niederlande gegen England lieferten sich die beiden Nachbarn in Amsterdam einen attraktiven Schlagabtausch. Deutschland, bei dem Deniz Undav im Sturmzentrum den angeschlagenen Niclas Füllkrug vertrat, geriet bereits nach zwei Minuten ins Hintertreffen und führte dank schön herausgespielten Toren von Undav und Joshua Kimmich bei Halbzeit dennoch 2:1. In der 51. Minute glich Denzel Dumfries für die Niederländer aus.

In der Liga B fuhr England mit einem 2:0 zuhause gegen Finnland seinen zweiten Sieg ein. Matchwinner für den EM-Finalisten war Captain Harry Kane, der sein 100. Länderspiel mit einer Doublette krönte.

Kane ist der erste Engländer seit Wayne Rooney vor zehn Jahren, der die Marke erreicht. Vom Rekordspieler, dem ehemaligen Torhüter Peter Shilton, trennen ihn noch 25 Spiele. Englands Rekordtorschütze ist Kane bereits. Nach seinem satten Schuss unter die Latte aus rund zwölf Metern Entfernung zur Führung und der Direktabnahme zum 2:0 in der zweiten Halbzeit steht der 31-jährige Stürmer von Bayern München nun bei 68 Länderspiel-Toren.

