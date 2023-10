Gianni Infantino freut sich bereits auf die WM 2030: Bild: Keystone

Die FIFA enthüllt, dass die WM 2030 in sechs Ländern und auf drei verschiedenen Kontinenten über die Bühne gehen soll. Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken sind heftig – und fallen eindeutig aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die FIFA plant 2030 eine WM auf drei Kontinenten. Nach drei Partien in Südamerika wird auch in Spanien, Portugal und Marokko gespielt.

Während sich FIFA-Präsident Gianni Infantino begeistert zeigt, fallen die Reaktionen in den sozialen Netzwerken negativ aus. Mehr anzeigen

Die Jubiläumsausgabe der Weltmeisterschaft 2030 findet in sechs Ländern statt. Die FIFA gibt bekannt, dass das Turnier in Südamerika eröffnet wird und anschliessend in Marokko, Spanien und Portugal fortgeführt wird. Das Eröffnungsspiel soll in Uruguay über die Bühne gehen, je eine Partie ist in Argentinien und Paraguay geplant.

«Die Feierlichkeiten werden in Südamerika stattfinden, und drei südamerikanische Länder – Uruguay, Argentinien und Paraguay – werden jeweils ein Spiel der Weltmeisterschaft 2030 ausrichten», erklärt FIFA-Präsident Gianni Infantino und zeigt sich mit Blick auf die zweite Turnierphase begeistert: «Zwei Kontinente – Afrika und Europa – vereint nicht nur durch ein Fest des Fussballs, sondern auch durch einen einzigartigen sozialen und kulturellen Zusammenhalt. Das ist eine grossartige Botschaft für Frieden, Toleranz und Integration.»

Auf X (ehemals Twitter) lassen die Reaktionen auf die überraschende Ankündigung nicht lange auf sich warten – und zeugen von weit weniger Begeisterung als bei Infantino.

Die spinnen doch bei der FIFA, 💰 💰 💰. Naja, ich habe auch schon ohne die letzte WM überlebt... — Anja (@AnjaTVfL) October 4, 2023

Mit der WM 2030 dringt der Fußball-Weltverband FIFA in völlig neue Dimensionen vor und wird Spiele auf drei Kontinenten veranstalten. Das Turnier wird in Spanien, Portugal und Marokko stattfinden, zudem soll es Partien in Südamerika geben.



Logistisch absolut top, liebe #FIFA . — Geezax (@GeezaxGaming) October 4, 2023

Es gibt 207 Länder in der FIFA, die WM umfasst 104 Spiele. Warum also nicht einfach jedes Spiel in einem anderen Land austragen lassen? — Florian Starke (@Robbery87) October 4, 2023

Klimaschutz kann die Fifa schon mal nicht. Eine WM auf drei Kontinenten. 48 Mannschaften + jeweils ein riesen Tross reisen per Flugzeug munter hin und her. Irre. https://t.co/iTgNR9BWig — Christian Müller (@cmueller80) October 4, 2023

Die #WM 2030 in sechs Ländern auf drei Kontinenten verteilt….der nächste schlechte Witz der Fifa 🙃 — 4Ballers (@4Ballers_) October 4, 2023

Spanien, Portugal und Marokko finde ich okay, liegen ja nah beeinander. Aber dazu Südamerika? Wenn die FIFA das Jubiläum der ersten WM feiern will sollen sie das Turnier komplett nach Südamerika geben. Oder es lassen. Ganz oder gar nicht.#wm2030 — Gordon Bleu@NothingToulouse📯 (@suspekt81) October 4, 2023

Na, sicher! Und 2034 findet die #FIFAWM dann auf dem Mond statt. Konsequent. https://t.co/ZRF5S6uHnw — jujohol (@jujohol) October 4, 2023

Läuft ja im Sinne von #Klimaschutz bei der #FIFA#Fußball-#WM auf 3 Kontinenten.

Dann jettet mal schön hin und her.



Aber vielleicht verstehe ich das alles ja auch nur falsch… 🤷‍♀️ pic.twitter.com/PXZm3gzKHn — Dagmar Freitag (@DagmarFreitag13) October 4, 2023

Jetzt dreht die #FIFA voll am Rad. WM 2030 in 6 Ländern und 3 Kontienten. Fan unfreundlicher geht nicht mehr. Ok auf dem Mond noch spielen. #fuckfifa — Thorsten Frisch📯 (@tfrisch99) October 4, 2023

Wie, die ganze WM nur auf der Erde? Schwach. Die FIFA ist einfach nicht skalierbar genug. https://t.co/SguGtA69j9 — Nils Kern (@nilskern17) October 4, 2023

Nach der heutigen Entscheidung der #FIFA kann die WM 2034 nur in Grönland, Australien und China ausgetragen werden. Einzige Alternative wäre Kolumbien, Nigeria, Indien. — Heiko Oldoerp (@HeikoOldoerp) October 4, 2023