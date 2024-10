Gregor Kobel tritt mit Dortmund in Madrid an Keystone

Borussia Dortmund reist am Dienstag als Leader der Champions League zu Titelverteidiger Real Madrid. Das Team mit dem Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel überzeugt bisher auf europäischem Parkett.

SDA

Die reformierte Champions League lässt bisher alle mit Sympathien für Schwarz-Gelb jubilieren. Nach zwei Spieltagen steht Borussia Dortmund ganz oben in der Tabelle, als eines von sieben Teams mit dem Punktemaximum. Anfang Oktober erteilte der BVB Celtic Glasgow, das im Januar die Young Boys empfangen wird, eine Lektion und schickte die Schotten mit 7:1 nach Hause. Der derzeit verletzte Karim Adeyemi erzielte schon vor der Pause einen Hattrick, Serhou Guirassy traf doppelt.

Es war ein Spiel für die Galerie – und fürs Torverhältnis. Nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Brügge stehen die Dortmunder derzeit mit 10:1 Toren an der Tabellenspitze. Am Dienstag könnte diese makellose Bilanz in Gefahr sein. Die Deutschen treffen nämlich am dritten Spieltag auswärts auf Titelverteidiger Real Madrid.

Es ist die Neuauflage des letztjährigen Finals, als sich der Rekordsieger der Champions League im Londoner Wembley Stadion 2:0 durchsetzte und dabei gegen phasenweise spielbestimmende Dortmunder eine eindrückliche Abgeklärtheit und Effizienz an den Tag legte. Anders als der BVB erlebten die Spanier einen holprigen Start in die neu aufgelegte Königsklasse. Nach der überraschenden 0:1-Niederlage Anfang Oktober bei Lille ist die Mannschaft von Carlo Ancelotti unter Zugzwang, soll ein Platz unter den Top 8 und damit die direkte Qualifikation für die Achtelfinals nicht in Gefahr geraten.

