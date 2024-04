In der Premier League kämpfen Manchester City und der FC Arsenal um den Titel. IMAGO/Visionhaus

Die Meisterschaft in den europäischen Ligen gehen in die entscheidende Phase. blue Sport gibt dir den Überblick, wer schon Meister ist, wer es bald wird und in welchen Ländern der Titelkampf noch knapp ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Bundesliga und der Serie A sind mit Bayer Leverkusen und Inter Mailand bereits zwei Meister bekannt. In anderen Top-Ligen könnte es bald so weit sein.

Paris Saint-Germain könnte sich am Wochenende den Titel in der Ligue 1 sichern, Real Madrid ist ebenfalls auf Kurs in Richtung Meisterschaft.

Knapp ist das Rennen in der Premier League und etwas überraschend auch bei unseren Nachbarn in Österreich. Dort könnte RB Salzburg nach jahrelanger Dominanz mal wieder entthront werden. Mehr anzeigen

Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Im Dreikampf um den Titel hat der FC Liverpool einen herben Dämpfer einstecken müssen. Ausgerechnet im Derby gegen den FC Everton gab es eine 0:2-Niederlage. So liegen die Reds nun drei Punkte hinter Leader Arsenal. Manchester City, welches am Donnerstagabend in Brighton mit 4:0 gewinnen konnte, liegt nur einen Punkt hinter den Gunners zurück – hat allerdings noch ein Spiel mehr auszutragen.

Direktduelle gibt es zwischen den Top 3 keine mehr, der Meistertitel wird also als Fernkampf ausgetragen. Eine entscheidende Rolle könnte Tottenham spielen, welches noch gegen alle drei Titelkandidaten spielt.

Das Restprogramm:

FC Arsenal, 77 Punkte

Tottenham (a)

Bournemouth (h)

Manchester United (a)

Everton (h)

Manchester City, 76 Punkte

Nottingham Forest (a)

Wolverhampton (h)

Fulham (a)

Tottenham (a)

West Ham (h)

FC Liverpool, 74 Punkte

West Ham (a)

Tottenham (h)

Aston Villa (a)

Wolverhampton (h)

Serie A 🇮🇹

Yann Sommer hat sich mit Inter Mailand den Scudetto gesichert – und zwar mit Stil. Im Derby della Madonnina gegen Milan gewann Inter mit 2:1 und sicherte sich damit die 20. italienische Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Im Kampf um die Champions League hat der FC Bologna mit den drei Schweizern Dan Ndoye, Remo Freuler und Michel Aebischer eine hervorragende Ausgangslage. Italien hat dank des guten Abschneidens in den europäischen Wettbewerben nächste Saison sogar fünf Startplätze, was Bolognas Chancen für eine Teilnahme an der Königsklasse zusätzlich erhöht.

La Liga 🇪🇸

Mit dem spektakulären 3:2-Sieg im Clásico gelang Real Madrid die Vorentscheidung im Meisterkampf. Sechs Runden vor Schluss haben die Madrilenen einen Vorsprung von 11 Punkten auf Rivale Barcelona.

Real Madrid – Barcelona 3:2 LaLiga, Saison 23/24, 32. Spieltag. 21.04.2024

Heute kann Real Madrid beim Auswärtsspiel gegen Real Sociedad den nächsten Schritt zum 36. Meistertitel machen.

Im Hinterkopf ist bei Real aber sich auch schon der nächste Dienstag. Dann trifft das «weisse Ballett» im Champions League-Halbfinale in München auf die Bayern.

Frankreich 🇫🇷

Paris Saint-Germain steht kurz vor dem Titel. Vier Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf die AS Monaco auf Rang 2 satte elf Punkte. Am Samstag kann PSG mit einem Sieg gegen den Le Havre AC den Titel holen.

Lange feiern dürften die Pariser im Falle eines Titelgewinns aber nicht. Denn für die Franzosen geht es nächste Woche in der Champions League weiter. Im Halbfinale treffen sie auswärts auf Borussia Dortmund.

Deutschland 🇩🇪

In der Bundesliga ist die Meisterschaft bereits entschieden. Bayer Leverkusen hat sich den Titel geholt. Im Kampf um Rang 4 kommt es am Samstag um 15.30 Uhr zum Direktduell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund. Doch es gibt für die beiden Teams eine Hintertür: Wie Italien könnte sich auch Deutschland noch einen fünften Startplatz in der Champions League sichern.

Mehr Champions-League-Plätze Ab der Saison 2024/25 werden 36 Mannschaften statt wie bisher 32 in der Champions League teilnehmen. Zwei diese Plätze gehen an die beiden Ligen, deren Teams in der laufenden Saison in den europäischen Wettbewerben die meisten Punkte holen.

Italien hat sich den fünften Startplatz bereits gesichert, für Deutschland sieht es derzeit sehr gut, sich ebenfalls einen fünften Champions-League-Platz zu sichern. Mehr anzeigen

Portugal 🇵🇹

In der portugiesischen Liga NOS wird der Meistertitel nach Lissabon gehen – sehr wahrscheinlich an Sporting, welches bei noch vier ausstehenden Runden sieben Punkte Vorsprung auf Stadtrivale Benfica hat. Der erfolgsverwöhnte FC Porto liegt abgeschlagen auf Rang 3.

tabelle: ligligaportugal.pt

Niederlande 🇳🇱

In Holland wird die PSV Eindhoven hoch überlegen den Meistertitel gewinnen. Drei Spieltage vor Schluss hat PSV neun Punkte Vorsprung auf Feyenoord. Die Saison von PSV ist eindrücklich: In 31 Spielen gab es bloss eine Niederlage. Das Torverhältnis von 103:17 ist beeindruckend und erinnert eher an Juniorenfussball als an eine europäische Top-Liga.

Eine Saison zum Vergessen erlebte dafür Rekordmeister Ajax. Das Team aus Amsterdam liegt bloss auf Rang 5.

tabelle: eredivisie.nl

Österreich 🇦🇹

Eine der grössten Überraschungen in Europas Liga-Betrieb bahnt sich in Österreich an. Dort liegt Sturm Graz an der Tabellenspitze – drei Punkte vor dem klaren Favoriten Red Bull Salzburg. RB gewann die letzten zehn Meisterschaften in Folge, war in den vergangenen Spielen aber im Formtief. Aus den letzten vier Partien holten die Salzburger nur vier Punkte, während Sturm Graz ohne Verlustpunkt blieb.

Noch sind in der österreichischen Bundesliga vier Spieltage ausstehend. Am Sonntag um 17 Uhr kommt es zum Spitzenduell: Salzburg empfängt dann Tabellenführer Sturm Graz.