Am 24. Mai 1967 jubelt Rolf Blättler mit Fritz Künzli (9) im Hardturm-Stadion in Zürich. Die Schweiz gewinnt das EM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien 7:1. Nun ist Blättler im Alter von 81 Jahren verstorben. Keystone

Der Schweizer Fussball trauert um Rolf Blättler. Der ehemalige Nationalspieler starb im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit, wie RSI berichtet.

Blättler war in den 1960er- und 1970er-Jahren eine prägende Figur des Schweizer Fussballs. In 28 Länderspielen erzielte der Stürmer zwölf Tore. Zwischen 1965 und 1967 wurde der Zürcher in der Nationalliga A drei Mal in Folge Torschützenkönig. Nach Stationen bei den Grasshoppers, Lugano, Basel, St. Gallen und Luzern beendete er 1983 seine Karriere beim FC Locarno.

sda