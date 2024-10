Die britische «Daily Mail» hätte sich einen englischen Trainer gewünscht. Bild: Daily Mail

Thomas Tuchel wird neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft. Die Ankündigung wird auf der Insel mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Zwar erhofft man sich guten Fussball, doch wieso ausgerechnet ein Deutscher?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie der englische Fussballverband mitteilt, wird Thomas Tuchel neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft.

Nach der EM trennte man sich vom langjährigen Nationalcoach Gareth Southgate. Seither war Lee Carsley als Interimstrainer im Amt.

Nun haben englische Medien gemischt auf die Ankündigung des Verbands reagiert.

Zum einen schreibt man dem deutschen Taktiker viel Fachwissen und grosse Erfolge zu, zum anderen stört man sich, dass kein Engländer für den Job ausgewählt wurde. Mehr anzeigen

Am Dienstag sickerte es bereits durch, am Mittwoch bestätigte der englische Fussballverband (FA): Thomas Tuchel wird neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft. Der Deutsche tritt sein Amt Anfang 2025 an.

Auf die Neuigkeiten haben die englischen Medien unterschiedlich reagiert. Besonders zu reden gibt auf der Insel, dass ein Ausländer für den Posten ausgewählt wurde. Dabei hatte der Verband nach den vorherigen Versuchen unter Sven Göran Eriksson (2001 – 2006) und Fabio Capello (2008 – 2011) eigentlich durchblicken lassen, von nun an englische Trainer priorisieren zu wollen. Hier sind die besten Reaktionen.

Daily Mail: «Wir brauchen keinen Thomas Tuchel»

Nach der Bestätigung der FA am Mittwoch begrüsst die britische Zeitung Tuchel mit einem grossen Spruchband auf Deutsch: «Willkommen Thomas», steht da in dicken Lettern.

Das Blatt ist mit dem neuen England-Trainer aber alles andere als zufrieden. Das will es auch gar nicht verheimlichen. Bereits am Dienstag wettert die «Daily Mail»: «England muss bis in die Haarspitzen englisch sein. Wir brauchen keinen Thomas Tuchel, sondern einen Patrioten, der dieses Land an die erste, zweite und dritte Stelle setzt.»

Am Mittwoch wird nachgedoppelt: «Ein dunkler Tag für England, die ‹Three Lions› setzen auf einen Deutschen» – und weiter: «Es gibt unzählige englische Trainer der Spitzenklasse, aber unser atemberaubender Snobismus gegenüber unseren eigenen Managern blockiert sie», schreibt die Zeitung.

Die «Daily Mail» freut sich nicht auf Thomas Tuchel. Bild: Daily Mail

The Athletic: «England hat einen ‹Gewinner› verpflichtet»

Ganz anders sieht man die Verpflichtung beim «Athletic». Dort wird Tuchel als «Gewinner» gefeiert. Die in den letzten Jahren «erhoffte Welle von einheimischen Trainertalenten ist nicht eingetreten», schreibt die Zeitung und verdeutlicht: «Seit 1997 hat kein englischer Trainer mehr einen europäischen Pokal gewonnen, seit 1992 hat kein englischer Trainer mehr die Premier League gewonnen.»

Tuchels Trophäenschrank hingegen kann sich sehen lassen. Nebst der Champions League im Jahr 2021 gewann der Deutsche bereits die Klub-WM, die französische und deutsche Meisterschaft und zahlreiche Pokale.

BBC: «Eine der besten Persönlichkeiten des Fussballs»

Auch die «BBC» glaubt nicht an die Fähigkeiten der englischen Coaches, stellt offen die Frage: «Soll der Trainer Engländer oder gut für den Job geeignet sein?» Über Tuchel schreibt der TV-Sender: «Niemand kann behaupten, dass die FA nicht eine der besten Persönlichkeiten des Fussballs mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz verpflichtet hat.»

Gleichzeitig wird betont: «Die Entscheidung des Verbands, Tuchel zum neuen Nationaltrainer zu ernennen, wird von vielen als Verrat an der gepriesenen Strategie und als Beleidigung für einheimische Trainertalente angesehen.»

The Mirror: «Eine neue Ära beginnt»

Beim «Mirror» freut man sich auf eine «neue Ära» und stellt fest: Immerhin der Assistenz-Trainer ist Engländer. Dieser sei «hoch bewertet» und ein grosses Talent.

Etwas am englischen Ego kratzt die Verpflichtung Tuchels dann aber doch. «Das bedeutet, dass die Nationalmannschaft von einem Trainer aus Englands grösstem Fussballrivalen betreut wird, da zum ersten Mal ein Deutscher das Kommando übernimmt», schreibt die Zeitung.

Das Titelbild des britischen «Mirror» am Mittwochmorgen. Bild: The MIrror

The Guardian: «Intensiv, aber die Spieler werden ihn lieben»

Beim «Guardian» scheint der neue Trainer gut anzukommen. Dass er ein Deutscher ist, könne nur jene Art von Leuten stören, die «anscheinend immer noch in einem Gebüsch in der Nähe von Eindhoven die Operation ‹Market Garden› bekämpfen.»

Tuchel sei eine «interessante Wahl mit viel Gepäck», die aber Sinn mache. Ein «intensiver Trainer, den die englischen Spieler aufgrund seines reinen Coachings lieben werden.»

Die grosse Frage sei lediglich: «Wird Tuchel ‹God save the King› singen?»

