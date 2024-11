Steht vor seinen letzten Länderspielen als Interimstrainer Englands: Lee Carsley. Keystone

England steht unter Druck, in der Nations League erfolgreich zu sein, um Thomas Tuchels zukünftige Pläne nicht zu gefährden. Die letzten Spiele unter Lee Carsley sind entscheidend.

SDA

Thomas Tuchel wird bald die englische Nationalmannschaft übernehmen, doch bevor er das Projekt «Weltmeister 2026» in Angriff nehmen kann, müssen die Three Lions in der Nations League bestehen. Unter der Leitung von Interimscoach Lee Carsley darf sich England in den verbleibenden Spielen keinen Ausrutscher erlauben.

Nach der jüngsten Niederlage gegen Griechenland ist Englands Rückkehr in die höchste Liga der Nations League gefährdet. Während Deutschland und Spanien bereits für die Viertelfinals qualifiziert sind, kämpfen andere Top-Teams wie Frankreich, Italien und die Niederlande noch um ihren Platz.

Englands entscheidende Spiele

Am Donnerstag und Sonntag stehen für England die letzten Spiele unter Carsley an. Diese Partien sind nicht nur für den aktuellen Trainer von Bedeutung, sondern auch für Tuchel, der bei einem Verbleib auf dem zweiten Platz hinter Griechenland seine Pläne anpassen müsste. Die Niederlage gegen Griechenland hat England drei Punkte hinter das Team von Ivan Jovanovic gebracht, das bisher ungeschlagen ist. Sollte England nicht gewinnen, drohen Playoffs im März, anstatt direkt mit der WM-Qualifikation zu beginnen.

Das Schlüsselspiel findet am Donnerstag in Athen gegen Griechenland statt, gefolgt von einem Heimspiel gegen Irland in London. Carsleys Team muss dabei auf wichtige Spieler wie Trent Alexander-Arnold, Phil Foden und Jack Grealish verzichten.

Italien und Frankreich auf Kurs

In der Gruppe 2 kämpfen Italien, Frankreich und Belgien um die Viertelfinalplätze. Italien hat die besten Chancen und benötigt nur noch einen Sieg aus den verbleibenden Spielen. Trainer Luciano Spalletti kann auf die formstarken Stürmer Mateo Retegui und Moise Kean zählen. Frankreich, das ohne Kylian Mbappé auskommt, hat einen komfortablen Vorsprung auf Belgien und könnte sich mit einem Sieg gegen Israel bereits qualifizieren.

Niederlande und Kroatien: Chancen und Herausforderungen

Die Niederlande haben nach einem durchwachsenen Start noch die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Ein Heimsieg gegen Ungarn könnte die Kritik an Trainer Ronald Koeman verstummen lassen. Kroatien hat in seiner Gruppe einen Vorsprung auf Polen und trifft auf Schottland und Portugal. Portugal, ungeschlagen wie Italien, Spanien und Deutschland, ist fast sicher in den Viertelfinals.

sda