Douglas Costa spielt neuerdings in Australien. Imago

Der frühere brasilianische Nationalspieler Douglas Costa spielt mittlerweile in Australien beim FC Sydney. Daneben hat der Fussballer aber noch ein anderes Projekt, mit welchem er Geld verdienen will: ein Account auf der Erotik-Plattform OnlyFans.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Douglas Costa hat im Fussball einiges gesehen. Via Gremio landete der trickreiche Flügelspieler 2010 bei Schachtjor Donezk. Fünf Jahre später wechselte der Brasilianer im Sommer 2015 für 30 Millionen Euro zum FC Bayern. Nur im ersten Jahr konnte Costa die sportlichen Hoffnungen erfüllen. So wurde er an Juventus Turin abgegeben. Später stand der 31-fache Internationale noch bei LA Galaxy und Fluminense unter Vertrag.

Seine sportliche Karriere führt der mittlerweile 33-Jährige nun aber fernab der Heimat fort. So unterschrieb Costa beim australischen Rekordmeister FC Sydney einen Vertrag bis 2026 – Ozeanien ist der bereits 4. Kontinent für den Wandervogel.

Down Under will Costa aber nicht nur auf dem Platz seine Vorzüge zeigen. So gab er bekannt, dass er als Markenbotschafter für OnlyFans fungiert. Auf der bisher vorwiegend für Erotik bekannten Plattform sind gegen Bezahlung überwiegend nicht-jugendfreie Inhalte zu sehen. «Ich habe mich entschieden, OnlyFans beizutreten, weil ich an die Glaubwürdigkeit des Unternehmens und sein Potenzial für eine globale Reichweite glaube», so Costa in einer Pressemitteilung. Die Website will von ihrem Schmuddel-Image wegkommen und dafür vermehrt exklusive Inhalte prominenter Personen anbieten.

Längere Partnerschaft angestrebt

«Gemeinsam hat diese Partnerschaft alles, um sehr interessant und erfolgreich zu sein. Das Segment, in dem OnlyFans Athleten als Markenbotschafter einsetzen will, hat grossen Einfluss auf den Markt, und ich bin mehr als glücklich, ein Teil davon zu sein, insbesondere als einer der Pioniere im Fussballsegment.» Auch Tennis-Spieler Nick Kyrgios gehört zu den prominenten Aushängeschildern von OnlyFans.

Costa weiter: «Als OnlyFans-Creator werde ich exklusive Inhalte für meine Fans erstellen, die sie auf anderen sozialen Medien nicht sehen können, und das wird einen grossen Unterschied machen.» Costas Fazit: «Ich hoffe, dass diese Partnerschaft von Dauer sein wird und ich meine Fans mit meinen Inhalten glücklich machen kann.»

Zumindest bei den Fussball-Klubs hielt sich die Dauer der Zusammenarbeit in Grenzen. Costas Profil ist aktuell noch kostenlos. Künftig sollen die Inhalte dort jedoch exklusiver werden. Zwischen 4,99 und 49,99 US-Dollar kostet ein kostenpflichtiges OnlyFans-Abo. Wie viel es schlussendlich wird, bleibt Costa selbst überlassen.