Das Männer-Nationalteam muss künftig auf eine weitere Teamstütze verzichten. Nach Xherdan Shaqiri und Yann Sommer hat sich auch Fabian Schär dazu entschieden, einen Schlussstrich in der Nati zu ziehen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Fabian Schär hat seinen Rücktritt aus der Nati verkündet.

Der Innenverteidiger bestritt sechs Endrunden. Drei WMs und drei EMs.

In seinen 86 Nati-Spielen erzielte Schär insgesamt acht Treffer. Mehr anzeigen

Fabian Schär tritt aus der Nati zurück. «Nach mehr als zehn Jahren und 86 Spielen für die Schweiz ist der Zeitpunkt gekommen, mich zu verabschieden», wird Schär in einer Mitteilung vom SFV zitiert. Schär bedankt sich in der Mitteilung bei seinen Mitspielern, dem Staff, den Trainern und seiner Familie und seinem Umfeld.

Schär debütierte im August 2013 für die Nati, als man 1:0 gegen Brasilien gewann. Keinen Monat später – in seinem zweiten Länderspiel und erstmals in der Startformation – trat Schär beim 4:4 in der WM-Qualifikation gegen Island erstmals als Torschütze in Erscheinung. Beim darauffolgenden 2:0-Sieg in Norwegen traf er sogar doppelt. Insgesamt erzielte Schär in 86 Partien acht Treffer. Sein letztes Spiel absolvierte Schär an der EM 2024 beim Viertelfinal-Aus gegen England.

Nati-Trainer Murat Yakin fällt der Rücktritts-Entscheid von Schär schwer. «Fabian hat grosse Verdienste für die Nati und hat an der EM in Deutschland ein fantastisches Turnier gespielt. Er hatte als Spieler, aber auch als Persönlichkeit eine wichtige Rolle in unserem Team.»

