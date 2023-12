Marcel Koller und sein Team müssen sich im Klub-WM-Halbfinal gegen Fluminense geschlagen geben. IMAGO/NurPhoto

Der erste Favorit hat sich schon mal durchgesetzt: Fluminense Rio de Janeiro darf weiter auf den Gewinn der Klub-WM hoffen – folgt Manchester City am Dienstag ins Endspiel?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Team von Marcel Koller, Al-Ahly, scheitert im Halbfinale der Klub-WM in Saudi-Arabien an Fluminense Rio de Janeiro.

Die Ägypter müssen sich gegen die Brasilianer mit 2:0 geschlagen geben.

Möglicher Finalgegner von Fluminense ist Manchester City. Das Team mit Nati-Verteidiger Manuel Akanji muss am kommenden Dienstag im Halbfinale gegen die Urawa Reds aus Japan ran. Mehr anzeigen

Marcel Koller bejubelte mit Al-Ahly am vergangenen Freitag den Einzug in den Halbfinal der Klub-WM, nun schaut 63-Jährige in die Röhre. Sein Team unterliegt Fluminense Rio de Janeiro mit 0:2.

Fluminense steht als erster Finalist der diesjährigen Klub-WM im Profifussball fest. Das 1:0 erzielte Jhon Arias (71.) mit einem verwandelten Foulelfmeter, herausgeholt hatte den Strafstoss der langjährige Real-Madrid-Profi Marcelo. John Kennedy (90.) markierte den Endstand.

Stürmer German Cano zelebriert den Einzug in den Final der Klub-WM. IMAGO/NurPhoto

Im Finale am 22. Dezember könnte Fluminense auf Champions-League-Sieger Manchester City treffen, der zunächst aber sein Halbfinale am kommenden Dienstag gegen den japanischen Verein Urawa Reds gewinnen muss. Der Premier-League-Klub mit Startrainer Pep Guardiola ist genau wie Fluminense als Gewinner des südamerikanischen Champions-League-Gegenstücks Copa Libertadores automatisch für das Halbfinale qualifiziert.

Klub-WM findet letztmals im jetzigen Format statt

Das Turnier findet erstmals in Saudi-Arabien statt. Das Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht, positioniert sich seit Jahren als Ausrichter grosser Sportveranstaltungen. Es hat zuletzt vor allem in den Profifussball viel Geld gesteckt und Superstars wie Cristiano Ronaldo und Neymar in die heimische Liga geholt. Es gilt als sicher, dass Saudi-Arabien die WM 2034 zugesprochen bekommt.

Es ist die letzte Klub-WM-Ausgabe im aktuellen Format. Für 2025 plant der Weltverband FIFA vom 15. Juni bis 13. Juli in den USA ein Turnier mit 63 Partien insgesamt und sieben Spielen für die Finalisten. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München hat sich aufgrund seiner guten Champions-League-Ergebnisse bereits sicher dafür qualifiziert.

dpa/lih