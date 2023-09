Frankfurts Randal Kolo Muani kehrt in seine Heimat zu PSG zurück Keystone

Eintracht Frankfurts Topstürmer Randal Kolo Muani wechselt doch noch zurück in seine Heimat zu Paris Saint-Germain.

Gemäss einer Mitteilung des Bundesligisten überweist der französische Meister eine Ablösesumme von 95 Millionen Euro für den 24-Jährigen, der bei den Hessen noch einen Vertrag bis 2027 besessen hätte. So viel kassierte die Eintracht noch nie.

Kolo Muani war am Mittwoch in einen Trainingsstreik getreten, um den Wechsel zu erzwingen. Lange sah es jedoch danach aus, dass er damit keinen Erfolg haben würde. Am Abend erhöhte PSG sein bisheriges Angebot von rund 90 Millionen Euro allerdings noch einmal, und nun stimmten die Verantwortlichen von Frankfurt zu.

Kolo Muani stiess 2022 ablösefrei von Nantes zur Eintracht. Mit 15 Toren und 16 Assists war er in der vergangenen Bundesliga-Saison die Nummer 1 der Skorerliste.

SDA