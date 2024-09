Randal Kolo Muani (rechts) bringt die Franzosen in Lyon mit seinem Führungstreffer gegen Belgien zurück in die Spur. Keystone

Frankreichs Nationalteam hat sich nach zwei Niederlagen in Folge gefangen. Drei Tage nach dem 1:3 gegen Italien schlägt der Weltmeister von 2018 Belgien in der Nations League 2:0.

Bevor Antoine Griezmann und der von den Franzosen wegen unbedarfter Aussagen zu seinem Wechsel von Paris Saint-Germain zu Real Madrid verschmähte Kylian Mbappé in Lyon in der Schlussphase von der Ersatzbank ins Spiel kamen, trafen die Pariser Stürmer Randal Kolo Muani (29. Minute) und Ousmane Dembélé (57.) für die Mannschaft des in der Kritik stehenden Trainers Didier Deschamps.

Auch sonst stand Frankreichs erster Sieg seit dem Halbfinal-Vorstoss im Penaltyschiessen gegen Portugal an der EM in Deutschland nicht zur Diskussion. 24-mal kamen die Franzosen über die 90 Minuten zum Abschluss, einzig beim Ballbesitz hatten die weitestgehend blassen Belgier von Trainer Domenico Tedesco die Nase vorne.

Frankreichs Bezwinger Italien gewann auch sein zweites Spiel nach der enttäuschenden EM, die im Achtelfinal-Aus gegen die Schweiz gemündet war. Die Mannschaft von Luciano Spalletti setzte sich in Budapest gegen Israel dank Toren von Davide Frattesi und Moise Kean 2:1 durch.

In der Liga B ist Österreich drei Tage nach dem 1:1 in Slowenien weiter ohne Sieg. Das Team von Ralf Rangnick unterlag Norwegen in Oslo 1:2. Nachdem Marcel Sabitzer in der zweiten Halbzeit der Ausgleich gelungen war, sicherte Erling Haaland den Gastgebern in der 80. Minute mit dem Treffer zum 2:1 den Sieg.

