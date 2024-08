Von Drmic bis Shaqiri – das ist unsere Klublos-Nati

Unvergessen: An der WM 2014 zauberten Josip Drmic und Xherdan Shaqiri gegen Honduras für die Schweiz – jetzt stehen beide ohne Verein da. Bild: Keystone

Auch in diesem Sommer sind wieder diverse Schweizer Fussballer ablösefrei zu haben, darunter auch einige ehemalige Nationalspieler.

Tor

Marktwert: 100'000 Euro Eldin Jakupovic

Vor fast 16 Jahren, am 20. August 2008, absolvierte Eldin Jakupovic sein einziges Länderspiel für die Schweiz. Es ist eine von vielen Episoden in der langen Karriere des mittlerweile 39-jährigen Torhüters. Von GC ging sein Weg über Russland und Griechenland nach England, wo er von 2012 bis 2023 den Grossteil seiner Karriere verbrachte. Seine letzte Karrierestation hiess LA Galaxy, seit Anfang 2024 ist Jakupovic vertragslos. Seinen Rücktritt hat der Torhüter aber noch nicht offiziell bekanntgegeben.

Abwehr

Marktwert: 600'000 Euro Cédric Brunner

2018 wechselte Brunner vom FC Zürich in die zweite Bundesliga zu Arminia Bielefeld. Dort konnte er sich als Stammspieler fest spielen und stieg mit der Arminia in die erste Bundesliga auf. 2022 folgte der Wechsel zu Schalke 04. Mit Königsblau stieg Brunner umgehend ab, blieb aber im Verein. Der Vertrag des Aussenverteidigers lief diesen Sommer aus, Schalke wollte das Arbeitspapier mit dem heute 30-jährigen Brunner nicht mehr verlängern.

Marktwert: 350'000 Euro Leo Lacroix

Auch er hat ein Länderspiel für die Schweiz absolviert. Der heute 32-Jährige spielte unter anderem in Frankreich für Saint-Etienne und in Deutschland für den HSV. Doch der Innenverteidiger verschwand zunehmend von der Fussball-Landkarte, spielte von 2021 bis 2023 in Australien und das letzte Jahr bei Craiova in Rumänien, wo er mit seinem Team abstieg. Seither ist er vereinslos.

Marktwert: 100'000 Euro Michael Lang

Der FC Basel löste den Vertrag mit Michael Lang Ende Juli – nicht ohne Nebengeräusche – auf. Schliesslich hat der Rechtsverteidiger 221 Spiele für den FC Basel absolviert. Lang machte für Gladbach und Bremen 26 Spiele in der Bundesliga, stand 14 Mal in der Champions League im Einsatz und kommt auf 31 Länderspiele. Mit seinen 33 Jahren hätte er sicher noch das eine oder andere gute Jahr im Tank.

Marktwert: 50'000 Euro François Moubandje

In der Nationalmannschaft war der Linksverteidiger jahrelang Backup von Ricardo Rodriguez und brachte es auf immerhin 21 Länderspiele. Die beste Zeit seiner Karriere verbrachte François Moubandje in der Ligue 1, wo er für den FC Toulouse 147 Ligaspiele absolvierte. Zuletzt war der 34-Jährige bei Sion unter Vertrag, wurde wegen verschiedenen Verletzungen aber kaum eingesetzt.

Mittelfeld

Marktwert: 100'000 Euro Francisco Rodriguez

Bruder Ricardo war im Sommer ebenfalls vereinslos, konnte sich kürzlich mit der Unterschrift bei Betis Sevilla in der La Liga jedoch einen Traum erfüllen. In diesen Sphären hat sich Francisco nie bewegt. Zuletzt wurde er beim FC Winterthur ausgemustert – sein letztes Spiel datiert vom Mai 2023. Mit seinen 28 Jahren ist er noch immer in einem guten Fussballalter.

Marktwert: 100'000 Euro Marvin Spielmann

Noch vor fünf Jahren war Marvin Spielmann in der Super League ein ganz heisses Eisen. Bei Thun zeigte der Mittelfeldspieler so starke Leistungen, dass der grosse Bruder aus Bern anklopfte und Spielmann verpflichtete. 2020 schoss er YB zum Cupsieg, nachhaltig konnte sich Spielmann aber nicht durchsetzen. Über Lausanne und Xamax ging es zu Baden, wo der Vertrag des 28-Jährigen im Sommer ausgelaufen ist.

Marktwert: 100'000 Euro Samuele Campo

Der offensive Mittelfeldspieler hatte seine beste Zeit bei seinem Jugendverein FC Basel. In 84 Spielen für den FCB lieferte er 44 direkte Torbeteiligungen. 2021 ging es für Campo erst leihweise nach Darmstadt, anschliessend ablösefrei zum FC Luzern. Nach einem soliden Start in der Innerschweiz war Campo bald nicht mehr erwünscht, wollte seinen Vertrag aber aussitzen. So kam es, dass Campo seit Januar 2023 kein Pflichtspiel mehr absolviert hat. Er ist immer noch erst 29 Jahre alt, aber findet er nochmals einen Verein?

Angriff

Marktwert: 700'000 Euro Josip Drmic

35 Länderspiele, 10 Tore, so die Bilanz von Josip Drmic. Der Stürmer verliess den FC Zürich im Jahr 2013 und hatte bei Nürnberg, Leverkusen, Gladbach und dem HSV eine schöne Bundesliga-Karriere. Es ging weiter nach England zu Norwich City und von dort nach Kroatien. Zuletzt spielte der heute 32-jährige Drmic bei Serienmeister Dinamo Zagreb.

Marktwert: 250'000 Euro Dimitri Oberlin

Auch er gehört zum 1-Länderspiel-Klub. Oberlin kam 2018 in einem Testspiel gegen Griechenland während 17 Minuten zum Einsatz. Den grössten Augenblick seiner Karriere erlebte er mit dem FC Basel in der Champions League. Beim 5:0-Kantersieg gegen Benfica im Herbst 2017 traf Oberlin doppelt und gab einen Assist. Doch die Karriere des Stürmers geriet danach ins Stocken. Oberlin wechselte jährlich den Verein, zuletzt stand er in der zweiten türkischen Liga bei Adanaspor unter Vertrag. Die magere Bilanz: 26 Spiele, 3 Tore.

Marktwert: 2 Millionen Euro Xherdan Shaqiri

Zweimal Champions-League-Sieger mit Bayern München und Liverpool, dreimal deutscher Meister, einmal englischer Meister, dreimal Schweizer Meister mit dem FC Basel. Dazu kommen 125 Spiele für die Nati. Xherdan Shaqiris Karriere war bislang von Erfolg geprägt. Im Februar 2022 unterschrieb er bei Chicaco Fire einen Mega-Vertrag, der ihn zu einem der Top-Verdiener der MLS machte. Jetzt wurde dieser Vertrag, der noch bis Ende Jahr gelaufen wäre, aufgelöst.

Im Oktober wird Shaqiri 33-jährig und biegt auf die Zielgerade seiner einzigartigen Karriere ein, den Rücktritt aus der Nati hat er nach der EM gegeben. Schliesst sich der Kreis mit einer Rückkehr in die Schweiz? Oder unterschreibt der Zauberwürfel noch einmal einen lukrativen Vertrag im Ausland?

