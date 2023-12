Gironas 2:0-Torschütze Portu gibt die Richtung vor. Keystone

Girona zieht dank dem 3:0-Sieg gegen Alaves wieder an Real Madrid vorbei und klettert zurück an die Tabellenspitze.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Girona ist in der spanischen La Liga das Überraschungsteam schlechthin. Nach 17 Spielrunden steht Girona nach wie vor an der Tabellenspitze.

Am Montagabend gewinnt Girona gegen Alaves mit 3:0. Mehr anzeigen

Der FC Girona führt die Tabelle in Spanien auch nach 17 Runden an. Die Überraschungsmannschaft von Trainer Michel gewinnt das Montagsspiel zuhause gegen Alaves 3:0.

Der ukrainische Topskorer Artem Dowbyk traf doppelt. Das 2:0 erzielte Portu vor der Halbzeitpause.

Mit dem 14. Saisonsieg schob sich Girona wieder an Real Madrid vorbei an die Spitze. Real hatte am Sonntag Villarreal 4:1 geschlagen.

SDA/lih