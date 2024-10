Wurde nur 31 Jahre alt: George Baldock Keystone

Der griechische Fussball-Nationalspieler George Baldock stirbt im Alter von 31 Jahren. Dies gibt sein Verein Panathinaikos Athen auf seiner Website bekannt.

Medien berichteten, der Verteidiger sei am späten Mittwochabend tot bei sich zu Hause im Pool gefunden worden. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt.

Baldock spielte zwölf Mal für die griechische Nationalmannschaft und war zuletzt im März in den Playoffs vor der EM gegen Georgien im Einsatz, als Griechenland im Penaltyschiessen verlor. Für das anstehende Duell mit England in der Nations League an diesem Donnerstag wurde er nicht berufen.

Baldock, der in Buckingham geboren wurde, spielte in seiner Karriere überwiegend in England und dort unter anderem für Sheffield United. Erst im Juli war der Verteidiger nach Athen gewechselt.

