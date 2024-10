Erling Haaland ist neuer norwegischer Rekord-Torschütze. Fredrik Varfjell/NTB/dpa

Erling Haaland ist nun bester Torschütze Norwegens. Doch der Stürmer hat noch einen weiteren Grund zum Jubeln.

dpa

Erst Torrekord, dann Baby-Jubel: Stürmer-Star Erling Haaland hat an einem geschichtsträchtigen Fussball-Abend seine bevorstehenden Vaterfreuden öffentlich gemacht. Nach dem Doppelpack beim 3:0-Erfolg Norwegens in der Nations League gegen Slowenien postete der 24-jährige Angreifer von Manchester City in den sozialen Medien ein Bild von sich, das ihn mit einem Ball unter dem Trikot als Baby-Bauch und am linken Daumen lutschend zeigt. Versehen ist das Foto mit den Emojis für Baby und «soon» (bald).

«Es ist fantastisch für Erling. Ich freue mich sehr für ihn. Für ihn ist es ein grosser Tag. Es macht unglaublich viel Spass, und Vater zu werden ist für ihn wahrscheinlich noch grösser als Torschütze zu werden», sagte Nationalmannschaftskollege Morten Thorsby.

Mehr als 90 Jahre alter Rekord geknackt

Zuvor hatte Haaland den mehr als 90 Jahre alten Rekord als bester Torschütze Norwegens gebrochen. Im erst 36. Länderspiel erzielte der frühere Dortmunder mit den Treffern zum 1:0 (7. Minute) und 3:0 (62.) seine Auswahltore Nummer 33 und 34. Damit löste Haaland den bisherigen Rekordhalter Jørgen Juve ab, der es in den 1930er Jahren auf 33 Treffer gebracht hatte. Zudem legte Haaland in Oslo das Tor von Alexander Sörloth (52.) zum 2:0 auf. «Es ist gross. Es ist historisch. Ich bin glücklich. Es ist ein fantastischer Rekord», sagte Haaland.

