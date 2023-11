blue Sport Experte Didi Hamann ist beim Fussball-Talk «Heimspiel» zu Gast. IMAGO/Revierfoto

Didi Hamann ist im Fussball-Talk «Heimspiel» zu Gast. Zuletzt kritisierte der blue Sport Experte Bayern-Coach Thomas Tuchel scharf. Ist er mit seiner Bayern-Kritik zu weit gegangen? Sag uns deine Meinung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sag uns deine Meinung zum Bayern-Konflikt. Sende uns eine Sprachnachricht an 079 ‎893 40 62. Mehr anzeigen

Spieler und Trainer stehen immer wieder in der Kritik. Zuletzt feuerte blue Sport Experte Didi Hamann in Richtung Bayern-Coach Thomas Tuchel: «Die Entwicklung (beim FC Bayern, d.Red), seitdem der Trainer hier ist, ist nicht gut.» Doch auch der Experte selbst kommt nicht ungeschoren davon. «Ich sehe bei Hamann und Matthäus auch keine Weiterentwicklung», kontert Bayern-Coach Tuchel.

Was ist deine Meinung zum Bayern-Konflikt, zur Kritik an Spielern, Trainern und Experten? Sag sie uns. Sende hierfür eine Sprachnachricht an 079 ‎893 40 62. Am 17. November geht die Runde mit Moderator Stefan Eggli, Chefredaktor blue Sport Andreas Böni und den blue Sport Experten Marco Streller und Didi Hamann im Fussball-Talk «Heimspiel» auf deine Meinung ein.

Fussball-Talk «Heimspiel»