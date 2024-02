Jon Dahl Tomasson führte Malmö 2021 in die Champions League Keystone

Schweden findet den Nachfolger für den im November verabschiedeten Nationalcoach Janne Andersson: Der Däne Jon Dahl Tomasson unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Tomasson trainierte zuletzt in Englands zweithöchster Liga die Blackburn Rovers. In Schweden machte sich der ehemalige Stürmer und 112-fache Internationale in Malmö einen guten Trainer-Namen. Er führte den Klub zu zwei Meistertiteln (2020 und 2021) und einer Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League.

Der schwedische Verband hatte sich im November nach der deutlich verpassten EM-Qualifikation vom bisherigen Nationaltrainer Janne Andersson getrennt.

sda