Erneuter Vulkanausbruch auf Island – Lava kurz vor Küstenstadt

Grindavík, 17.03.2024: ERNEUTER VULKANAUSBRUCH AUF ISLAND Zum vierten Mal seit Dezember ist nahe dem Küstenort Grindavík aus einer Erdspalte Lava ausgetreten Die Eruptionen waren von der nur 40 Kilometer nordöstlich gelegenen Hauptstadt Reykjavik aus zu sehen Die Touristenattraktion Blaue Lagune, in der sich rund 700 Menschen befanden, wurde umgehend evakuiert Nach ersten Auswertungen von Luftbildern soll es sich bei der Eruption um die bislang stärkste handeln Das erste Mal war der Vulkan am 18. Dezember ausgebrochen, zum zweiten Mal am 14. Januar ISLÄNDISCHES WETTERAMT: Die Lava fliesse weiter mit einer geschätzten Geschwindigkeit von einem Kilometer pro Stunde Richtung Süden und Südosten Die erste Warnung an das Ministerium für Katastrophenschutz sei nur 40 Minuten vor Beginn der ersten Eruption eingegangen

17.03.2024