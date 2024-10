Die Schweizer Nationalmannschaft wird in der Nations League ihren eigenen Ansprüchen bisher nicht gerecht. Das Heimspiel vom Dienstag gegen Dänemark wird zur grossen Charakterfrage.

Will sich die Schweiz die kleine Chance auf einen der ersten beiden Gruppenplätze offen halten, braucht sie einen Sieg. Verliert die Schweiz das vierte Spiel in Folge und gewinnt Serbien überraschend in Spanien, ist der direkte Abstieg in die Liga B dagegen bereits Tatsache.