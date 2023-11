Köhn hält mit Elfer-Parade in der 100. Minute Punkt für Monaco fest PSG-Verfolger Monaco hat sein 0:0 bei Le Havre seinem Schweizer Torhüter verdanken. Philipp Köhn pariert in der 10. Minute der Nachspielzeit einen viel diskutierten Penalty von Samuel Grandsir. 11.11.2023

blue Sport präsentiert die Highlights der internationalen Top-Spiele vom Samstag. Im Fokus stehen der Schweizer Monaco-Goalie Philipp Köhn, PSG-Star Kylian Mbappé sowie Reals Traum-Duo Duo Vinicius/Rodrygo.

Viel Brasil-Zauber bei Reals Kantersieg

Real Madrid überrollt am Samstagabend den FC Valencia. Beim 5:1-Sieg erzielt das formstarke brasilianische Duo Vinicius und Rodrygo vier Tore.

Real Madrid – Valencia 5:1 11.11.2023

Serie A: Juve grüsst von der Spitze ++ Milan schwächelt

Juventus Turin feiert gegen Cagliari einen 2:1-Sieg und setzt sich zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Am Sonntagabend (20.45 Uhr/blue Sport) können Yann Sommer und Co. Juve mit einem Sieg gegen Frosinone wieder vom Leaderthron stossen.

Juventus – Cagliari 2:1 11.11.2023

Alles andere als rund läuft es derzeit AC Milan. Gegen Lecce (2:2) verspielen die Mailänder, bei denen Noah Okafor in der 10. Minute für Rafael Leão eingewechselt wurde, eine 2:0-Führung. Zu allem Überfluss fliegt in der 3. Minute der Nachspielzeit auch noch Olivier Giroud, Torschütze zum 1:0, mit Gelb-Rot vom Platz, weil er heftig gegen einen Schiedsrichter-Pfiff protestiert. Die Mailänder haben keines der letzten vier Liga-Spiele gewonnen (2 Remis, 2 Niederlagen) und so droht am Sonntag der Absturz auf Rang 4, sollte Napoli gegen Empoli (12.30 Uhr/blue Sport) einen Sieg einfahren.

Lecce – Milan 2:2 11.11.2023

Ligue 1: PSG stürmt an die Spitze ++ Köhn hält Elfmeter

Paris Saint-Germain schafft dank dem bärenstarken Torhüter Gianluigi Donnarumma und Kylian Mbappé den Sprung zurück an die Tabellenspitze der Ligue 1. Der Stürmer erzielt beim 3:0-Sieg bei Stade Reims alle Tore. Bei einem Lattenschuss wäre Mbappé fast noch ein vierter Treffer gelungen. Auch so zieht PSG in der Tabelle an Nizza vorbei, das sich am Freitag bei Montpellier mit einem 0:0 begnügen musste.

St. Reims – PSG 0:3 11.11.2023

Monaco verpasst es derweil an Nizza vorbeizuziehen. Aber dank Philipp Köhn gibt es bei der Nullnummer gegen Le Havre dennoch etwas zu feiern. Der Schweizer Torhüter hält in der 10. Minute der Nachspielzeit einen viel diskutierten Elfmeter von Samuel Grandsir und hält damit den Punkt fest.

Nach 12 Spieltagen führt PSG die Tabelle nun mit einem Punkt Vorsprung vor Nizza an, auf Platz 3 folgt Monaco mit drei Punkten Rückstand. Bei den Monegassen spielte Denis Zakaria im zentralen Mittelfeld durch, Breel Embolo fehlt noch immer verletzt.

Le Havre – Monaco 0:0 11.11.2023