Mbappé vor Real-Debüt: «Ich muss mich gut einfügen» Kylian Mbappé ist bei Real Madrid angekommen und dürfte am Mittwochabend im UEFA Super Cup gegen Atalanta Bergamo sein Debüt geben. Der französische Superstar will sofort ein wichtiger Spieler für Real werden. 14.08.2024

Lange ist Kylian Mbappé noch nicht bei Real Madrid. An diesem Mittwochabend könnte der Superstar aber gleich seinen ersten Titel im Trikot der Königlichen gewinnen.

DPA/jar Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Champions-League-Sieger Real Madrid trifft am Mittwochabend im UEFA Super Cup auf Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo.

Kylian Mbappé dürfte sein Pflichtspieldebüt für die Königlichen geben.

Das Spiel ist live im Free-TV auf blue Zoom zu sehen. Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Mehr anzeigen

Kylian Mbappé wird aller Voraussicht nach heute im UEFA Super Cup sein Pflichtspieldebüt für Real Madrid feiern. «Er kam in guter Verfassung an und hat sich sehr gut an das Team angepasst», sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti vor der Partie am Abend (21.00 Uhr, live auf blue Zoom) gegen den italienischen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo in Warschau. «Er könnte spielen, ja.»

Der 25 Jahre alte Mbappé war vor knapp einem Monat bei den Königlichen vorgestellt worden. Er kam von ablösefrei von Paris Saint-Germain und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Mit dem Weltmeister von 2018 verbinden die Fans des Champions-League-Siegers die Hoffnung auf eine titelreiche Zukunft.

Starensemble ruinierte Ancelottis Ferien

Bei der US-Tour von Real Madrid zur Vorbereitung auf die neue Saison hatte Mbappé wegen seines Urlaubs nach der EM im Sommer in Deutschland noch gefehlt. Mit dem Franzosen, dem Brasilianer Vinícius Júnior und unter anderem Jude Bellingham ist Real in der Offensive Weltkasse besetzt. «Ein grosses Problem», scherzte Ancelotti. Darüber nachzudenken, wer spielt, habe seine Ferien ruiniert.

«Es gibt keine Probleme für uns, weil es so viele Spiele gibt», sagte der Italiener. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 70 Spiele lang auf dieselben elf Spieler setzen muss.» Im ersten Pflichtspiel der Saison könnte Ancelotti gleich den nächsten Titel mit Real gewinnen.

Die Königlichen müssen gegen Atalanta aber auf Eduardo Camavinga verzichten. Der französische Mittelfeldspieler hat sich beim Abschlusstraining am Knie verletzt und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

🤕 Eduardo Camavinga a été victime d'un choc avec Aurélien Tchouameni à l'entraînement du Real Madrid, ce qui a entraîné sa chute et un cri de douleur.



Luka Modric, visiblement inquiet, était présent autour de lui. 😢🇫🇷 #RealMadrid #Camavinga #Tchouameni pic.twitter.com/9uYfjM0ayY — Skash Goal (@skashgoal) August 13, 2024

