Kylian Mbappé verlässt das Hotel in Stockholm, in dem es vergangene Woche zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein soll. IMAGO/TT

Die schwedische Polizei hat nach Vergewaltigungs-Vorwürfen Ermittlungen gegen Fussballstar Kylian Mbappé eingeleitet. Der Franzose bestreitet die Vorwürfe und beschuldigt seinen Ex-Verein PSG der Verleumdung.

tbz Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die schwedische Staatsanwaltschaft bestätigt, dass nach einem Vorfall in einem Hotel im Zentrum von Stockholm Ermittlungen eingeleitet worden sind.

Schwedische Medien berichten, der Vorfall habe sich im Hotelzimmer von Kylian Mbappé abgespielt.

Der Vorfall soll sich während eines Besuchs des französischen Fussballstars in Stockholm ereignet haben.

Wie schwedische Medien berichten, liegt ein Anfangsverdacht auf sexuelle Nötigung vor.

Mbappé bestreitet die Vorwürfe und vermutet eine Verbindung zu seinem Rechtsstreit mit PSG.

Die Ermittlungen der schwedischen Polizei dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung. Mehr anzeigen

Der Vorfall soll sich am 10. Oktober in einem Hotel in Stockholm ereignet haben. Der französische Superstar stattete der schwedischen Hauptstadt am vergangenen Donnerstag einen Überraschungsbesuch ab und wurde «bis in die frühen Morgenstunden des Freitags im Zentrum Stockholms beim Feiern gesehen», schreibt die schwedische Zeitung «Expressen».

Während seines Aufenthalts habe Mbappé zusammen mit einer Entourage Restaurants und Nachtclubs in Stockholm besucht und dort mehrere Personen getroffen. Am 10. Oktober soll es dabei in Mbappés Hotelzimmer zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Zuerst berichtete das schwedische «Aftonbladet» über die Vorfälle.

Das mutmassliche Opfer meldete sich laut dem Bericht zwei Tage später bei der Polizei. Diese stuft die Vorwürfe gemäss den Medienberichten als «reasonable suspicion» ein. Dabei handelt es sich um einen Anfangsverdacht, die niedrigste Stufe des Verdachts im schwedischen Rechtssystem.

In einem Statement bestätigt die schwedische Staatsanwaltschaft Untersuchungen: «Als Reaktion auf Medienberichte über eine mutmassliche Vergewaltigung in Stockholm kann die Staatsanwaltschaft bestätigen, dass eine Strafanzeige bei der Polizei eingereicht wurde. Dem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall am 10. Oktober in einem Hotel im Zentrum von Stockholm. Weitere Informationen werden in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, sobald sie vorliegen.»

Mbappés Umfeld: «Total falsch und unverantwortlich»

Mbappé bestreitet die Vorwürfe vehement. Auf Twitter spricht er von «Fake News». Sein Umfeld bezeichnet die Anschuldigungen als «total falsch und unverantwortlich» und kündigt rechtliche Schritte an.

Mbappé bezeichnete den Zeitpunkt der Anschuldigungen als «vorhersehbar» und vermutet, dass die Anschuldigungen mit einem Gerichtsverfahren zusammenhängen, das am Dienstag stattfinden soll. In diesem Verfahren fordert er von seinem ehemaligen Verein Paris Saint-Germain 55 Millionen Euro an ausstehenden Bonuszahlungen.

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Die Anschuldigungen haben für grosses Aufsehen in den französischen Medien gesorgt. Der Real-Stürmer hatte sich erst kürzlich von einer Muskelverletzung erholt und die Länderspielpause mit der französischen Nationalmannschaft abgesagt.

PSG reagierte empört auf Mbappés Andeutung, der Verein könnte hinter den Anschuldigungen stecken. Die Ermittlungen der schwedischen Polizei dauern an.

Für Kylian Mbappé gilt die Unschuldsvermutung.