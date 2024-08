Die Fussball-Welt trauert um verstorbenen Izquierdo

Für Juan Izquierdo kommt jede Hilfe zu spät. Imago

Während eines Spiels in Brasilien bricht Innenverteidiger Juan Izquierdo zusammen und wird bewusstlos in ein Spital gebracht. Die Ärzte können dem 27-Jährigen nicht helfen.

Wenige Tage nach seinem Zusammenbruch bei einem Spiel der Copa Libertadores in Brasilien ist der uruguayische Fussballer Juan Izquierdo mit nur 27 Jahren gestorben. Die Todesursache sei ein Herz-Kreislauf-Stillstand gewesen, teilte sein Verein Nacional unter Berufung auf die behandelnden Ärzte im Albert-Einstein-Krankenhaus in der brasilianischen Metropole São Paulo mit. Izquierdo sei am Dienstagabend (Ortszeit) um 21.38 Uhr gestorben, hiess es in einer Klinikmitteilung.

Der Innenverteidiger war am vergangenen Donnerstag in der 84. Minute des Achtelfinal-Rückspiels gegen den São Paulo FC abseits des Spielgeschehens ins Wanken geraten und umgefallen. Er wurde ohnmächtig und musste in einem Krankenwagen vom Platz gefahren werden. Nach Angaben des Krankenhauses wurde eine Herzrhythmusstörung festgestellt.

Trauriger Tag für den Fussball

Izquierdos Tod sei für seinen Verein ein «unersetzlicher Verlust», hiess es in einem Post auf der Plattform X. «Juan, du wirst immer bei uns sein.» Es sei ein trauriger Tag für den Fussball, teilte auch der São Paulo FC mit. Der Präsident des südamerikanischen Fussballverbandes Conmebol, Alejandro Domínguez, sprach Izquierdos Angehörigen und dessen Verein sein Beileid aus. «Der südamerikanische Fussball ist in Trauer.»

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Todo Nacional está de luto por… pic.twitter.com/mYU28mqw6m — Nacional (@Nacional) August 28, 2024

«Schmerz, Trauer, schwer zu erklären», schrieb Stürmerstar Luis Suárez in seiner Instagram-Story und wünschte Izquierdos Angehörigen viel Kraft. «Wie traurig», schrieb Uruguays Fussball-Ikone Diego Forlán auf X. Auch aus dem Nachbarland Argentinien kamen Beileidsbekundungen. Der argentinische Fussballverband AFA bedaure Izquierdos Tod zutiefst, hiess es in einem X-Post, «hier ist unsere Umarmung.» Der Traditionsclub Boca Juniors sprach «seiner Familie, seinen Angehörigen und der gesamten Familie von Nacional» sein Beileid aus.

Vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden

2018 gab Izquierdo sein Debüt in der ersten Liga für den Club Atlético Cerro. Bei Nacional spielte er mit einer Unterbrechung seit 2022, in dieser Zeit bestritt er 33 Spiele und erzielte zwei Tore.

Er hinterlässt seine Frau Selene und zwei Kinder – das zweite wurde nach Angaben des Nacional-Präsidenten Alejandro Balbi nur wenige Tage vor Izquierdos Zusammenbruch geboren.

São Paulo gewann die Partie am vergangenen Donnerstag 2:0 und zog ins Viertelfinale der Copa Libertadores ein. Das südamerikanische Turnier ist mit der Champions League in Europa vergleichbar.

