Jamie Leweling lässt Deutschland gegen die Niederlande jubeln. Bild: Keystone

Jamie Leweling feiert in der Nations League ein Traum-Debüt und schiesst Deutschland gegen die Niederlande in den Viertelfinal. Dabei ist sein Einsatz von Nationaltrainer Julian Nagelsmann eigentlich gar nicht vorgesehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jamie Leweling kommt gegen die Niederlande unverhofft zu seinem Länderspieldebüt, darf dabei gar von Beginn weg spielen und avanciert tatsächlich zum Matchwinner.

Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart wird nach dem Schlusspfiff von allen Seiten gelobt. «Jamie muss man heute rausheben, nicht nur wegen seines Tors», betont Captain Joshua Kimmich.

Trainer Julian Nagelsmann gibt zu, für die Partie in München nicht mit dem 23-Jährigen geplant zu haben: «Wenn alle gesund gewesen wären, wäre er nicht dabei gewesen.» Mehr anzeigen

Im vierten Spiel der laufenden Nations-League-Kampagne fährt Deutschland am Montag den dritten Sieg ein und stellt so vorzeitig den Einzug in den Viertelfinal sicher. Gegen die Niederlande avanciert Stuttgarts Jamie Leweling zum unerwarteten Matchwinner. In seinem ersten Länderspiel überhaupt sorgt der Stuttgarter mit seinem krachenden Abschluss in der 64. Minute für den Unterschied.

«Jamie muss man heute rausheben, nicht nur wegen seines Tors. Das gibt es nicht oft, dass die Allianz Arena bei einem Debüt von einem steht und klatscht», sagt Deutschland-Captain Joshua Kimmich nach dem Schlusspfiff. Tatsächlich steht in München das ganze Stadion, als Leweling nach 86 Minuten verdienten Feierabend hat.

Nagelsmann eines Besseren belehrt

Julian Nagelsmann zeigt sich von der Leistung des 23-Jährigen beeindruckt. «Er hat nicht nur das Tor gemacht, sondern hatte viele schwere Situationen zu lösen. Es war ein aussergewöhnlich gutes Debüt», schwärmt der DFB-Trainer und verrät: «Ich habe ihm gestern noch gesagt, dass ich das Energielevel, was er beim VfB zeigt, hier noch etwas vermisst habe. Dann hat er mich heute eines Besseren belehrt.»

Noch vor wenigen Tagen deutet nichts auf Lewelings Traumeinstand hin. Nagelsmann beruft ihn erst nachträglich für den verletzten Bayern-Star Jamal Musiala ins Kader. «Wenn alle gesund gewesen wären, wäre er nicht dabei gewesen», so der Jungtrainer. Weil am Spieltag auch noch Teamkollege Deniz Undav ausfällt, rückt Leweling gegen die Niederländer gar in die Startelf.

«Da hatte ich schon wieder Angst»

Von seinem Glück weiss der Stuttgarter bis zur Teamsitzung aber nichts. «Wir haben überlegt, ob wir es ihm am Morgen sagen oder ihn später überraschen, wenn wir die Besprechung haben. Wir haben ihn überrascht», erzählt Nagelsmann. Und der Neuling lässt sich nicht auf dem falschen Fuss erwischen. «Ich war einfach glücklich, spielen zu können», sagt Leweling. «Sobald man auf den Platz geht, denkt man nur noch an Fussball.»

So bekundet Leweling keineswegs Startschwierigkeiten und versorgt die Kugel bereits in der 2. Minute ein erstes Mal im Kasten der Niederlande. Der Treffer wird nach einer strittigen Abseitsentscheidung aber aberkannt. Auch bei seinem zweiten, regulären Treffer muss der Siegschütze zittern: «Schlotti (Schlotterbeck, d. Red.) ist erst mal zu mir gekommen und hat gesagt, dass er im Abseits stand. Da hatte ich schon wieder Angst, dass es nicht zählt. Aber zum Glück hat es dieses Mal gezählt.»

