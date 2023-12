Im Nati-Check zeigen wir dir, wie die 23 Spielerinnen aus dem aktuellen Aufgebot seit dem letzten Länderspielzusammenzug performt haben.

Am Freitag spielt die Schweizer Nati in Luzern gegen Schweden, die aktuelle Weltnummer 1 im Frauen-Fussball. Interims-Coach Reto Gertschen hält den Ball flach und schürt keine falschen Erwartungen. Natürlich hofft er auf ein positives Resultat, weiss aber auch, dass dafür alle Rädchen ineinandergreifen müssen. Verliert die Schweiz, so wäre der Abstieg aus der League A der Nations League bereits vor dem letzten Spiel gegen Italien besiegelt.

Diesen abzuwenden, stehe aber nicht im Fokus, sagte Gertschen bereits bei seiner Vorstellung als Interims-Coach. «Ich glaube, wichtig ist eher, gegen aussen zu zeigen, dass wir eine gute oder sehr gute Leistung abrufen können. Das ist im Moment prioritär.»

Schweizer Spiele in der Nations League 22. September: Schweiz – Italien 0:1

26. September: Spanien – Schweiz 5:0

27. Oktober: Schweden – Schweiz 1:0

31. Oktober: Schweiz – Spanien 1:7

1. Dezember: Schweiz – Schweden

5. Dezember: Italien – Schweiz

Torhüterinnen

# 12 Alter: 21 Livia Peng

Im letzten Spiel vor dem Nati-Zusammenzug setzt es für Pengs Team im Achtelfinal des DFB-Pokals eine Klatsche ab. Werder Bremen bleibt beim 0:5 gegen Wolfsburg, die vielleicht beste Cup-Mannschaft der Welt – die Niedersächsinnen haben nun 47. Pokalspiele in Folge gewonnen – chancenlos. An einem richtig guten Tag könnte Peng womöglich zwei der fünf Treffer vereiteln.

In den drei Liga-Spielen zuvor kassierte sie lediglich drei Treffer, einer davon hätte niemals zählen dürfen. Besonders süss schmeckte der 5:0-Sieg gegen Leipzig. Warum? Auf der Gegenseite stand ihre Konkurrentin im Kampf um die Nummer 1 im Tor.

✍️ Steckbrief Livia Peng Geburtsdatum: 14.03.2002

Grösse: 1,74

Position: TW

Verein: SV Werder Bremen

Marktwert: 40'000 €

Länderspiele: 5

# 21 Alter: 23 Elvira Herzog

Auch Herzog kann am Wochenende beim 0:3 im Cup-Achtelfinal gegen Hoffenheim kein Selbstvertrauen tanken. Bei den Gegentoren ist sie allerdings machtlos. Ganz anders sah das am 11. November gegen Bremen aus, als sie einen rabenschwarzen Tag einzog. Ob Peng oder Herzog in den kommenden Spielen zwischen den Pfosten stehen wird, das scheint derzeit aber völlig offen. Vielleicht wechseln sich die beiden auch weiter ab, wie dies zuletzt unter Inka Grings der Fall war.

✍️ Steckbrief Elvira Herzog Geburtsdatum: 05.03.2020

Grösse: 1,79

Position: TW

Verein: RB Leipzig

Marktwert: 25'000 €

Länderspiele: 5

# 1 Alter: 27 Laura Schneider

Weil die 19-jährige FCZ-Torhüterin Noemi Benz wegen Fussproblemen ausfällt, wurde am Montagabend die 27-jährige Laura Schneider nachnominiert. Die Torhüterin des FC Luzern wird im Normalfall wohl nicht zum Einsatz kommen, auch wenn sie die Nummer 1 auf dem Rücken hat.

Steckbrief Geburtsdatum: 14.12.1995

Position: TW

Verein: FC Luzern

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 0

Verteidigerinnen

# 19 Alter: 30 Eseosa Aigbogun

Aigbogun spielte zuletzt unter Grings nur noch die zweite Geige, an der WM gehörte sie noch zum Stammpersonal. Das ist insofern verwunderlich, da die 30-Jährige mit der AS Roma von Sieg zu Sieg eilt und dabei fast immer spielt. In der Liga führen die Römerinnen die Tabelle nach neun Runden mit 27 Punkten an, mehr geht nicht. Auch in der Champions League ist der Start geglückt (2:2 gegen Bayern und 3:0 gegen Ajax Amsterdam). Aigbogun ist voll im Schuss und so ist es gut möglich, dass sie unter Interimscoach Reto Gertschen wieder in die Startelf rückt.

✍️ Steckbrief Eseosa Aigbogun Geburtsdatum: 23.05.1993

Grösse: 1,66

Position: AV

Verein: AS Roma

Marktwert: 50'000 €

# 15 Alter: 27 Luana Bühler

Tottenham ist gut in die Saison gestartet, hat nun aber den Anschluss an die Top-Teams verloren und sich im Tabellenmittelfeld eingenistet. Nach der letzten Länderspielpause hat Tottenham dreimal 1:1 gespielt, ehe es am Wochenende eine schallende 0:7-Klatsche gegen Manchester City absetzt. Bühler, die in Tottenham in der Innenverteidigung gesetzt ist, präsentiert sich für einmal nicht von ihrer besten Seite. In der Nati dürfte dennoch kein Weg an der Abwehrchefin vorbeiführen, auch wenn das Selbstvertrauen vielleicht gerade ein bisschen angekratzt ist.

✍️ Steckbrief Luana Bühler Geburtsdatum: 28.04.1996

Grösse: 1,71

Position: IV

Verein: Tottenham Hotspur W.F.C.

Marktwert: 50'000 €

Länderspiele: 45 (1 Tor)

# 18 Alter: 27 Viola Calligaris

Gut gelaunt spricht Viola Calligaris an der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel zu den Journalisten. Die Stimmung im Team scheint gut zu sein, der Blick ist nach vorne gerichtet. Dass die Situation in Paris gerade nicht wirklich befriedigend ist, die 27-Jährige kam zuletzt kaum noch zum Einsatz, gibt sie unumwunden zu. Den Kopf will sie deswegen aber nicht hängen lassen, dann müsse sie halt mehr machen als andere, um sich wieder aufzudrängen. Am liebsten spiele sie in der Innenverteidigung. Auf dieser Position müsste sie wohl Julia Stierli ausstechen, denn Luana Bühler dürfte gesetzt sein.

✍️ Steckbrief Viola Calligaris Geburtsdatum: 17.03.1996

Grösse: 1,67

Position: IV/AV

Verein: Paris Saint-Germain

Marktwert: 90'000 €

# 5 Alter: 27 Noelle Maritz

Mal kommt sie bei Arsenal kurz vor Schluss rein, mal spielt sie über die volle Distanz. Und weil die Gunners seit der letzten Länderspielpause alle sechs Spiele in Folge gewonnen haben, ist auch das Selbstvertrauen intakt. Im Verein meist rechte Aussenverteidigerin, hat die 27-Jährige in der Nati auch schon als linke Aussenverteidigerin überzeugt, so etwa bei der 0:1-Niederlage gegen Schweden, jenem Spiel also, das Gertschen als eines der besten der letzten Monate bezeichnete.

✍️ Steckbrief Noelle Maritz Geburtsdatum: 23.12.1995

Grösse: 1,65

Position: AV/IV

Verein: Arsenal W.F.C.

Marktwert: 95'000 €

Länderspiele: 111 (2 Tore)

# 2 Alter: 26 Julia Stierli

Stierli hat die ersten beiden Spiele in der Nations League verpasst, spielte aber an der WM und auch in den letzten beiden Länderspielen über die volle Distanz – beim FCZ ist sie ohnehin gesetzt. In der Nati gibt es aber durchaus Kandidatinnen, die ihr den Platz streitig machen können – Gertschen hat diesbezüglich die Qual der Wahl.

✍️ Steckbrief Julia Stierli Geburtsdatum: 03.04.1997

Grösse: 1,82

Position: Abwehr

Verein: FC Zürich

Marktwert: 30'000 €

# 3 Alter: 20 Ella Touon

Neun Spiele, neun Siege: Meister St. Pölten ist in der österreichischen Bundesliga das Mass aller Dinge und hat sich auch für die Champions League qualifiziert. Dort gingen die ersten beiden Gruppenspiele knapp verloren. Unumstrittene Stammspielerin bei St. Pölten ist die 20-jährige Ella Touon, die voller Selbstvertrauen einrückt. Ob sie nun auch in der Nati zum Zug kommt?

✍️ Steckbrief Ella Touon Geburtsdatum: 07.08.2003

Grösse: 1,57

Position: AV

Verein: SKN St. Pölten

Marktwert: 35'000 €

# 8 Alter: 23 Nadine Riesen

Die 23-Jährige wechselte nach der WM vom FCZ zu Eintracht Frankfurt. Dort gehört sie noch nicht zum Stammpersonal, kommt aber in fast allen Spielen zum Einsatz. Seit den letzten Länderspielen stand sie in der Bundesliga zweimal in der Startelf. In der Champions League durfte sie gegen Rosengard (2:1) ab der 89. Minute mittun, gegen Barcelona (1:3) blieb sie ohne Einsatz.

In der Nati stand sie zuletzt meist in der Startelf, auch aufgrund von Absenzen. Ausgerechnet beim 2:0-Sieg gegen die Philippinen an der WM und bei der ehrenhaften 0:1-Niederlage in der Nations League gegen Schweden kam Riesen nur zu Kurzeinsätzen. Sie hat aber mit ihrer aufopferungsvollen Spielweise bewiesen, dass man immer auf sie zählen kann. Wie Interims-Coach Reto Gertschen am Tag vor dem Spiel gegen Schweden verrät, liegt Nadine Riesen derzeit krank im Hotelzimmer.

✍️ Steckbrief Nadine Riesen Geburtsdatum: 11.04.2000

Grösse: 1,68

Position: AV

Verein: Eintracht Frankfurt

Marktwert: 30'000 €

Länderspiele: 16 (0 Tore)

# 4 Alter: 22 Laura Felber

Laura Felber ist bei Servette unumstrittene Stammspielerin. Mitte November meldete sie sich nach einer Verletzungspause zurück und spielte zweimal über die volle Distanz. In der Nati kam die 22-Jährige aber erst einmal zum Einsatz, so sass sie an der WM etwa immer auf der Bank. Dass Gertschen sie nun in die Startelf rotiert, scheint eher unwahrscheinlich.

✍️ Steckbrief Laura Felber Geburtsdatum: 17.08.2001

Grösse: 1,72

Position: IV

Verein: Servette FC Chênois Féminin

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 1

Mittelfeldspielerinnen

# 14 Alter: 19 Smilla Vallotto

Smilla Vallotto ist aus Schweizer Sicht so etwas wie die Entdeckung des Jahres. Im September debütierte sie im Rahmen der Nations League in der A-Nati und wusste bei ihren vier bisherigen Länderspielen durchaus Akzente zu setzen.

Am 11. November schrieb sie auch mit ihrem Verein Geschichte. Hammarby IF sicherte sich am letzten Spieltag den ersten Meistertitel seit 1985 – Vallotto lieferte in diesem grossen Spiel den wichtigen Assist zum 2:0. Am Ende feierte Hammarby den Titel vor IK Häcken nämlich dank der besseren Tordifferenz (+44 gegenüber +43).

Nun stellt sich lediglich die Frage, ob Vallotto ihre Topform in der spielfreien Zeit konservieren konnte oder ob ihr der Rhythmus fehlt, um auf höchstem Niveau zu performen.

✍️ Steckbrief Smilla Vallotto Geburtsdatum: 23.03.2004

Grösse: 1,72

Position: MF

Verein: Hammarby IF

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 4

# 16 Alter: 26 Sandrine Mauron

An der WM im Sommer wurde Mauron noch in jedem Spiel eingewechselt, in der laufenden Nations-League-Kampagne hat sie dagegen noch keine Minute gespielt. Bei Servette ist die 26-Jährige dagegen im zentralen Mittelfeld gesetzt und hat in den bislang zehn Spielen der Saison auch schon vier Tore erzielt.

✍️ Steckbrief Sandrine Mauron Geburtsdatum: 19.12.1996

Grösse: 1,63

Position: MF/ST

Verein: Servette FC Chênois Féminin

Marktwert: 30'000 €

Länderspiele: 37 (2 Tore)

# 6 Alter: 24 Géraldine Reuteler

Reuteler ist bei Eintracht Frankfurt ein sicherer Wert und bekommt viel Einsatzzeit. In den beiden Champions-League-Spielen dieser Saison spielte sie jeweils über eine Stunde, zuletzt bei der 1:3-Niederlage gegen die Übermannschaft aus Barcelona. In der Liga erhielt Reuteler im November dagegen in zwei von drei Spielen eine Verschnaufpause. Physisch ist Reuteler definitiv bereit für Einsätze, ihre Skorerqualitäten blitzen aber in diesem Jahr zu selten auf. Ausgerechnet bei der 1:7-Klatsche gegen Spanien lieferte sie allerdings mit einem perfekten Pass in die Tiefe die Torvorlage und hatte damit grossen Anteil, dass die Schweizerinnen endlich wieder einmal ein Tor erzielen konnten.

✍️ Steckbrief Géraldine Reuteler Geburtsdatum: 21.04.1999

Grösse: 1,64

Position: MF/ST

Verein: Eintracht Frankfurt

Marktwert: 75'000 €

Länderspiele: 63 (11 Tore)

# 11 Alter: 29 Coumba Sow

Damit hätte nun wirklich niemand gerechnet: Der FC Basel führt die Tabelle in der Super League nach zehn Runden an. Ein wichtiges Puzzleteil dieses Erfolgs ist auch Coumba Sow, die im Mittelfeld die Fäden zieht. In der Nati hat sie schon mehrfach bewiesen, dass sie besonders dann zur Höchstform aufläuft, wenn grosse Spiele anstehen. Beim Sieg gegen die Philippinen an der WM holte sie den Elfmeter heraus, den Ramona Bachmann zum 1:0 verwandelte, auch der Assist zum 2:0 wurde ihr gutgeschrieben. Zuletzt wirkte Sow in der Nati aber gehemmt und performte nicht auf höchstem Niveau.

✍️ Steckbrief Coumba Sow Geburtsdatum: 27.08.1994

Grösse: 1,79

Position: MF/ST

Verein: FC Basel

Marktwert: 35'000 €

Länderspiele: 43 (13 Tore)

# 13 Alter: 30 Lia Wälti (C)

Lia Wälti ist das Herzstück der Nationalmannschaft. Die 30-Jährige ist kaum vom Ball zu trennen und verteilt die Bälle mustergültig. Selbst unter Druck findet sie meist eine Lösung. Im letzten Länderspiel gegen Spanien wurde sie aber bereits nach einer Stunde angeschlagen ausgewechselt, spielte eine Woche später im Spitzenspiel gegen Manchester City (2:1) durch, ehe sie eine Verschnaufpause erhielt.

In den beiden letzten Ligaspielen kam sie dann jeweils nur von der Bank, dazwischen führte sie ihr Team aber im WSL Cup als Kapitänin an. Arsenal hat nach einem harzigen Saisonstart die letzten acht Spiele allesamt gewonnen und ist in der Liga erster Verfolger von Chelsea. Nach der Länderspielpause kommt es dann zum Direktduell und schon jetzt ist klar, dass dieses Spiel über 50'000 Zuschauer*innen verfolgen werden.

Am Tag vor dem Spiel verrät Gertschen, dass sich Lia Wälti nicht wohlgefühlt habe und am Mittwoch das Training sausen lassen musste. Am Donnerstag sei sie aber wieder dabei gewesen und somit sollte einem Einsatz am Freitag hoffentlich nichts im Wege stehen. Ein kleines Fragezeichen bleibt.

✍️ Steckbrief Lia Wälti Geburtsdatum: 19.04.1993

Grösse: 1,68

Position: MF

Verein: Arsenal W.F.C.

Marktwert: 175'000 €

Länderspiele: 116 (5 Tore)

# 7 Alter: 20 Riola Xhemaili

Xhemaili hatte unter Inka Grings einen schweren Stand und wurde überraschend nicht für die WM aufgeboten. Zuletzt weilte sie zwar wieder im Kreise der Nationalmannschaft, kam aber nur zu zwei Teileinsätzen. Auch bei Wolfsburg, einer absoluten Topadresse im Frauenfussball, drückt das 20-jährige Talent meist die Bank. Es ist deshalb schwer einzuschätzen, ob Xhemaili unter diesen Voraussetzungen dem Nationalteam wirklich weiterhelfen kann.

✍️ Steckbrief Riola Xhemaili Geburtsdatum: 05.03.2003

Grösse: 1,72

Position: ST

Verein: VfL Wolfsburg

Marktwert: 60'000 €

Länderspiele: 24 (5 Tore)

# 23 Alter: 24 Alisha Lehmann

In einem Cupspiel gegen die unterklassigen Blackburn Rovers traf Lehmann kürzlich bei einem 7:0-Sieg doppelt. Ansonsten betrieb die 24-Jährige in den letzten Wochen vorwiegend abseits des Platzes Werbung – und zwar für ihren neuen Kalender. In den letzten drei Länderspielen wusste Lehmann ebenfalls nicht wirklich zu überzeugen und liess vor dem gegnerischen Tor jegliche Kaltblütigkeit vermissen. Ein Erfolgserlebnis würde ihr sicherlich guttun.

✍️ Steckbrief Alisha Lehmann Geburtsdatum: 21.01.1999

Grösse: 1,65

Position: MF/ST

Verein: Aston Villa W.F.C.

Marktwert: 55'000 €

Länderspiele: 45 (6 Tore)

# 17 Alter: 23 Seraina Piubel

Letzte Saison sammelte Piubel beim FCZ fleissig Skorerpunkte und avancierte zur Stammspielerin in der Nati. Sie war es auch, die an der WM das einzige Tor für die Schweiz aus dem Spiel heraus erzielte. In der laufenden Spielzeit läuft es der 23-Jährigen aber noch nicht so richtig rund, letztmals getroffen hat sie am 9. September in der Champions-League-Quali. In der Liga erzielte sie am 1. Spieltag beim 3:0-Sieg über Aarau einen Doppelpack und bereitete das andere Tor vor – in den neun folgenden Liga-Spielen kam nur noch ein Assist hinzu. Es ist nicht verwegen zu behaupten, dass Piubel ihrer Bestform derzeit hinterherläuft.

✍️ Steckbrief Seraina Piubel Geburtsdatum: 02.06.2000

Grösse: 1,68

Position: ST

Verein: FC Zürich

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 15 (3 Tore)

Angreiferinnen

# 10 Alter: 32 Ramona Bachmann

Bachmann hat in ihrer äusserst erfolgreichen Karriere Tore am Laufmeter erzielt, 58 alleine für die Nati. In dieser Saison hat sie aber bislang noch gar nicht eingenetzt und ihre Spielzeiten bei PSG werden weniger. Es scheint, als werde sie immer mehr in die zweite Reihe zurückgedrängt, so kam Bachmann in der Champions League zuletzt beispielsweise nur zu zwei Kurzeinsätzen. Die Konkurrenz in Paris ist aber auch ungleich grösser als in der Nati, in der sie aufgrund ihrer Qualitäten immer noch Stammspielerin sein müsste. Damit sie dem Team wirklich weiterhelfen kann, sollte man ihr aber möglichst viele Freiheiten lassen und sie nicht zu sehr in ein Schema reinpressen. Diesbezüglich könnte der Trainerwechsel etwas bewirken.

✍️ Steckbrief Ramona Bachmann Geburtsdatum: 25.12.1990

Grösse: 1,62

Position: MF/ST

Verein: Paris Saint-Germain

Marktwert: 60'000 €

Länderspiele: 140 (58 Tore)

# 22 Alter: 27 Meriame Terchoun

Die in ihrer Karriere oft von schweren Verletzungen zurückgeworfene Meriame Terchoun kam unter Grings kaum einmal über die Jokerrolle hinaus. Eine Rolle, mit der sie zuletzt auch im Verein vorliebnehmen musste. Ihre letzten Skorerpunkte, ein Tor und ein Assist, buchte sie am 27. Mai dieses Jahres. Das ist für eine Offensivspielerin nicht befriedigend.

✍️ Steckbrief Meriame Terchoun Geburtsdatum: 27.10.1995

Grösse: 1,62

Position: ST

Verein: Dijon FCO

Marktwert: 30'000 €

Länderspiele: 30 (2 Tore)

# 20 Alter: 20 Alayah Pilgrim

Gegen Spanien wurde Pilgrim in der 66. Minute eingewechselt und erzielte drei Minuten später das 1:4. Es war in ihrem vierten Länderspieleinsatz das erste Tor und sie beendete damit eine sechs Spiele währende Torflaute der Schweizerinnen. Seither hat sie in drei Ligaspielen drei Tore erzielt und zwei vorbereitet. Auf die 20-Jährige zu setzen, kann nicht falsch sein, denn das Selbstvertrauen wird immer grösser und die Form stimmt.

✍️ Steckbrief Alayah Pilgrim Geburtsdatum: 29.04.2003

Grösse: 1,71

Position: MF/ST

Verein: FC Zürich

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 4 (1 Tor)

# 9 Alter: 33 Ana-Maria Crnogorcevic

Auf der offiziellen Seite des Schweizerischen Fussballverbands wird Crnogorcevic als Stürmerin geführt. In der Nati spielte die 33-Jährige (71 Tore in 153 Spielen – beides Rekorde) zuletzt gegen Schweden und Spanien als Aussenverteidigerin. Sie selbst zeigte sich etwas irritiert ob dieser Entscheidung, allerdings spielte sie in dieser Saison auch bei ihrem neuen Verein Atlético Madrid schon auf dieser Position.

Crnogorcevic gehört wohl zu jenen Spielerinnen, die nach dem Aus von Inka Grings keine Tränen verdrückt hat. Spätestens seit ihrer Nicht-Nomination beim ersten Länderspielzusammenzug nach der WM war in dieser Beziehung der Wurm drin. Gut möglich, dass sie unter einem neuen Trainer wieder richtig aufblüht.