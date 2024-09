Nati-Rekordtorschütze Alex Frei zu blue Sport

Alex Frei verstärkt das Expertenteam von blue Sport.

Mit YB, Lugano und St. Gallen sind dieses Jahr drei Schweizer Teams in den UEFA-Wettbewerben vertreten. Nur blue Sport zeigt alle Auftritte der Schweizer live, am Dienstag bereits mit YB gegen Aston Villa ab 18:15 live aus dem Wankdorf. Neu ergänzt zudem Nati-Rekordtorschütze Alex Frei das Expertenteam.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

Alex Frei ist der erfolgreichste Schweizer Stürmer aller Zeiten: Der 45-Jährige spielte 84 Partien im Nati-Dress und erzielte 42 Tore. Seine Karriere startete er beim FC Basel, bevor er nach weiteren Stationen (Thun, Luzern, Genf) in die Bretagne nach Rennes wechselte. Nach drei Jahren und dem Titel als Torschützenkönig in Frankreich folgte der Transfer in die Bundesliga zu Borussia Dortmund. Zum Abschluss seiner Aktivlaufbahn kehrte er nach Basel zurück; es folgten mehrere Meistertitel, Cupsiege und Champions-League-Teilnahmen mit den Bebbi. Nach seiner Aktivkarriere entschied sich der Basler für eine Trainerkarriere, zuletzt war er beim FC Aarau tätig.

Alex Frei ist bekannt dafür, klare Worte zu finden – und diese auch zu äussern, unabhängig vom Gegenwind. «blue Sport habe ich immer als sehr kompetent und enthusiastisch dem Fussball gegenüber wahrgenommen. Das Team bringt dem Fussball eine grosse Wertschätzung entgegen – ich freue mich darauf, Teil der Equipe zu werden.»

Für Claudia Lässer, CEO der Entertainment Programm AG, ist dies ein veritabler Coup: «Alex Frei wird viele neue Impulse setzen und durch seinen Erfahrungsschatz wertvolle Insights liefern. Wir sind überzeugt, dass wir so für jeden Spieltag eine fachkompetente und charismatische Crew am Start haben.»

Neu wird auch Pirmin Schwegler Einsätze für blue Sport haben. Der Luzerner spielte während 13 Jahren in der Bundesliga (Leverkusen, Frankfurt, Hoffenheim, Hannover). Das Westschweizer Expertenteam in der Redaktion von Granges-Paccot verstärkt sich zudem mit Raphael Wicky, Ex-YB-Coach und ehemaliger Nati-Kollegen von Alex Frei, der auch für einzelne Einsätze im Studio in Volketswil zur Verfügung stehen wird.

Alle Spiele nur bei blue Sport

YB hat das grosse Los gezogen: In der Ligaphase der UEFA Champions League treffen die Berner auf Topgegner wie Inter Mailand und Barcelona. blue Sport überträgt alle Spiele live – egal an welchem Tag. Auch alle Partien der UEFA Europa League sowie Topspiele und alle Partien mit Schweizer Beteiligung der UEFA Conference League sind bei blue Sport zu sehen. Los geht es mit YB gegen Aston Villa am Dienstag, 17. September – gefolgt von Live-Königsklasse am Mittwoch (18.9.) und ausnahmsweise sogar auch am Donnerstag (19.9.).

«Mehr Fussball geht nicht. Der neue Modus in den UEFA-Wettbewerben bedeutet für uns nicht nur mehr Spiele, die wir übertragen, sondern auch noch mehr Spannung und Emotionen, vom Start im September bis hinein in den Januar – pausenlos Fussball der Königsklasse», freut sich Claudia Lässer.

Weitere Informationen zum Angebot und Programm von blue Sport unter www.blueplus.ch/sport.