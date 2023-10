Messi und Sanabria geraten aneinander. Kam es dabei zu einem unschönen Vorfall? Screenshot X/WeAreMessi

Weltmeister Argentinien gewinnt in der WM-Qualifikation gegen Paraguay. Brasilien hingegen kommt nicht über ein Unentschieden hinaus. Zu reden gibt vor allem eine mögliche Spuckattacke auf Lionel Messi sowie die Popcorn-Dusche für Neymar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Argentinien gewinnt in der WM-Quali gegen Paraguay, während Brasilien nur 1:1 gegen Venezuela spielt.

Lionel Messi wird mutmasslich von einem Gegenspieler bespuckt und Neymar von einem Zuschauer mit einer Tüte Popcorn beworfen. Mehr anzeigen

Weltmeister Argentinien ist in der Südamerika-Qualifikation für die WM 2026 auf Kurs. Die Albiceleste siegte im heimischen Estadio Monumental in der Hauptstadt Buenos Aires gegen Paraguay 1:0. Für das Heimteam war es nach dem Auftakt gegen Ecuador (1:0) und dem Auswärtserfolg in Bolivien (3:0) der dritte Sieg.

Superstar Lionel Messi sieht zunächst von der Bank aus einen fulminanten Start Argentiniens. Nach bereits drei Minuten trifft Nicolás Otamendi nach einem Eckstoss volley zur Führung. Mit hohem Druck versucht die von Lionel Scaloni trainierte Mannschaft einen zweiten Treffer nachzulegen, aber sowohl Lautaro Martínez (30.), De Paul (41.) als auch Nicolás González (44.) vergeben grosse Chancen.

Glückloser Messi wird zur Zielscheibe

In der 53. Minute begrüsst das Estadio Monumental mit stehenden Ovationen Messi, der im letzten Spiel noch verletzt fehlte. In der 75. Minute hätte der Profi von Inter Miami beinahe einen sehenswerten Treffer aus der Ecke erzielt – in hohem Bogen prallt der Ball aber gegen den Pfosten. In der Nachspielzeit trifft der 36-Jährige nach einem Freistoss erneut nur das Gehäuse. Damit bleibt der siebenfache Weltfussballer nach 176 Spielen bei 104 Toren.

Kurz vor Spielende liefert Messi sich noch ein verbales Duell mit Antonio Sanabria. Als Argentiniens Nummer 10 sich wegdreht, spuckt der Torino-Legionär in Richtung Messi. Ob er ihn auch getroffen hat, können die Bilder nicht belegen. Allein der Versuch ist schon genug ekelhaft.

Später wird Argentiniens Spielmacher von Journalisten auf die hässliche Szene angesprochen. «Man hat mir in der Umkleidekabine gesagt, dass mich jemand bespuckt hat. Die Wahrheit ist, dass ich nicht einmal weiss, wer dieser Junge ist. Ich ziehe es vor, nicht darüber zu sprechen, denn sonst wird er überall bekannt werden», hält Messi fest.

Sanabria stritt eine Spuckattacke auf Messi ab. Es sei wohl der Kamerawinkel gewesen, der es so aussehen haben lasse, mutmasst der 27-jährige Stürmer.

Pikanterweise sind sich die beiden wohl schon über den Weg gelaufen. Sanabria durchlief bei Messis Ex-Klub Barcelona die Jugendabteilung, ehe er sein Glück ausserhalb von La Masia suchte.

Popcorn-Dusche für Neymar

Brasilien stolpert nach dem 5:1 über Bolivien und dem 1:0 gegen Peru im dritten Spiel erstmals. Gabriel Magalhães markierte in der 50. Minute den einzigen Treffer der Seleçao nach einer Ecke von Neymar. Ein von Vinícius Júnior erzieltes Tor wurde wegen Abseits aberkannt. Die von Interimscoach Fernando Diniz betreute Mannschaft vergab viele Chancen, drosselte das Tempo und wurde dafür bestraft. Eduard Bello glich für Venezuela mit einem sehenswerten Fallrückzieher in der 85. Minute aus.

Nach dem Spiel lagen die Nerven bei einigen Fans in der Arena Pantanal (Cuiaba) blank. So wirft ein Zuschauer Neymar eine Tüte Popcorn an den Kopf. Der Saudi-Legionär wird sauer, deckt den Täter mit einer Fluchtirade ein und will ihn zur Rede stellen, verschwindet danach aber in den Katakomben.

Brasiliens Superstar dürfte aber nicht lange Trübsal blasen. Schliesslich schwebt der 31-Jährige aktuell im Babyglück. Er und seine Partnerin, das Model Bruna Biancardi, sind kürzlich erstmals gemeinsam Eltern geworden.